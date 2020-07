Vermossa tapahtuu: kunkkarikatsomo, toinenkin tapahtuma pyhänä, uusi iso taulu ja infonäytöt

Vaikka ravit olivat keväällä tauolla, ei maan pääradalla ole jääty toimettomiksi. Iso rataremontti toteutettiin tauon aikana ja kerrointaulusta on siirrytty infonäyttöjärjestelmään. Raveja järjestetään viikottain ja nyt viikonloppuna Vermossa on jopa kaksi erillistä tapahtumaa, joista voi aiheutua pyhänä parkkiongelma.

Anu Leppänen

Sheriffi Köppinen palaa "rikospaikalle" viikonloppuna. Vuosien 2014 ja -17 ravikuningas on yksi Vermon viikonlopun kuninkuusravikisakatsomon vetonauloista.

Tuleva viikonloppu on Vermo Areenan alueella todella vilkas. Lauantaina ja sunnuntaina päärakennuksessa järjestetään Vermon oman markkinoinnin sanamuodolla Suomen suurin Kuninkuusravit -kisakatsomo. Sunnuntaina pääparkkialueella palaa koronatauolta lisäksi äärimmäisen suosittu Merimieskirkon järjestämä konttitori eli kirppis. Paikalla on kirppiksellä suosituimpina hetkinä ollut tuhansia, ja innostus voi tauon jälkeen olla erityisen kova. Parkkeeraaminen on ollut vaikeaa jo pelkän konttitorin vuoksi.

Toki kyseinen konttitori alkaa aamukymmeneltä ja kisakatsomo taas alkuiltapäivästä. Kuitenkin kirppis jatkuu kello kahteen eli päällekkäisyyksiä syntynee.

Sunnuntaiksi on luvattu kaunista Espooseen, joten konttitorissa ja Kuninkuusravit-kisakatsomossa muhii ilmiselvästi mahdollisuus parkkiongelmiin. Vermo ilmoittaa ratkaisseensa tilanteen siirtämällä kisakatsomon parkkialueen tallialueelle.

"Ohjeistamme kisakatsomon pysäköinnin kokonaisuudessaan ja molempina päivinä tallialueelle", kertoo Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä.

"Tutkimme vielä, voiko liikenteen ohjatakin eri suunnasta eli Pitäjänmäeltä tallialueelle kisäkatsomon parkkialueelle. Joka tapauksessa teemme kaikkemme, että tieto tallialueparkista menee asiakkaille, ja että samanaikaiset tapahtumat sujuvat mahdollisimman kitkatta."

Kuninkuusravit-kisakatsomon asiakkaat pääsevät nauttimaan kauniista säästä ja Vermon uudesta isosta screenistä. Kisakatsomo järjestetään pääkatsomon terassilla, ja iso taulu siirretään lähemmäs kisakatsomoa poikkeusjärjestelyin. Normaalitilanteessa iso taulu sijaitsee keskikentällä paikassa, jossa sen ei pitäisi häiritä juoksevia hevosia. Paikalla kunkkarikisakatsomossa on myös "Vermon Sheriffi" ravikuningas Köppinen, joka nappasi kuninkaan seppeleen 2014 Porissa ja 2017 juuri Vermossa.

"Odotuksissa on hyvätunnelmainen tapahtuma, johon saapuu ehkä noin 400-500 henkeä. Noihin lukemiin olisimme tyytyväisiä"

Iso näyttötaulu on siis Vermossa jo käytössä, mutta pienemmät infotaulut eri puolille rataa eivät ole valmiita. Pikkutaulutkin, mm. tallikurvia palvelemaan tarkoitettu näyttö, ovat jo paikoillaan, mutta eivät vielä käytössä. Taulujen kaapelointi on kesken.

Rataremontti puolestaan on käyttäjien eli urheilijoiden taholta hyväksi todettu. Rata on hevosystävällinen, nopea ja säänkestävä, joten rahat eivät todellakaan vaikuta valuneen hukkaan, vaikka isosta investoinnista oli kyse. Vermo sai Maa- ja metsätalousministeriöltä 384000 euroa investointitukea parannuksiinsa. Kaikkiaan uudistukset eli uusi kavioura ja infojärjestelmä maksoivat n. 600000.

