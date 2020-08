Nora Suomi Kangasniemen hevospitäjältä taitaa luonteikkaat tammat

Nora Suomen albumi

Nora Suomi seurassaan Jim Oscarssonin tallin tammat Macron Hanover ja Bang Bang Bi

Kangasniemen hevospitäjästä lähtöisin oleva Nora Suomi on ehtinyt nähdä raviurheilua monessa eri maassa.

”Ensimmäinen ravialan työpaikka oli Puikkosen Petellä vajaa 15 vuotta sitten. Sen jälkeen palasin kotiin Kangasniemelle ja olin töissä Rautiaisen Terholla sekä suoritin hevosenhoitajan tutkinnon oppisopimuksella Fredinin Petrin luona", Suomi kertaa.

Kymmenisen vuotta syntyi ajatus lähteä ulkomaille hevoshommiin. 2010 hän pakkasi tavarat ja muutti Italiaan Gubellinin perheelle.

"Siellä vierähtikin sitten nelisen vuotta. Tämän jälkeen olin useamman vuoden Salmelan Petrin Sisun yksikössä. Välillä olin toki lyhyen pätkän USA:ssa Jenny Melanderilla, jonka jälkeen palasin Salmelalle töihin. Petri Salmela oli kyllä tosi reilu työnantaja, kun antoi minulle mahdollisuuden lähteä käymään Jenkeissä sillä komennuksella”, kiittelee Nora silloista työnantajaansa.

Noran veri veti takaisin Atlantin toiselle puolelle, ja edessä oli uudelleen työreissu Jenny Melanderille.

”Sain vuodeksi viisumin, ja viihdyinkin siellä tosi hyvin. Viisumin hankinta Yhdysvaltoihin on kohtuullisen byrokratian takana, ja koronaepidemia ei ole ainakaan helpottanut tätä prosessia. Kolmas reissu Jenkkeihin saattaakin jäädä ajatuksen tasolle”, pohtii Nora.

Nyt hän työskentelee Jim Oscarssonin palveluksessa. Ensin Suomi toimi Söderbyn tallilla. Oscarssonin ostettua John-Erik ”Goya” Magnussonin perikunnalta Blädingeåsin tilan Kalmarin seudulta on työpaikkana olleet Mack Lobellin entiset harjoitusmaastot.

”Minulla on ollut tosi monta hienoa työpaikkaa, parhaimmat oppini sain kuitenkin Eduardo Gubelliniltä. Pietro Gubellinin silloin jo yli 80-vuotias isä oli todellinen hevosmies. Vielä tuon ikäisenä hän ajoi tallin kaikki vaikeimmat hevoset. Hänellä oli lähes maaginen ote hevosiin”, ihastelee Nora yhtä italian suurista hevosvalmentajista.

Oppi-isältä tarttuneiden taitojen ansioista Nora Suomi on opittu tuntemaan Italian vuosista lähtien hieman persoonallisten tammojen hovihoitajana.

”Minun luonteelleni taitaa sopia persoonalliset tapaukset, joiden kanssa muilla hoitajilla on ollut hankaluuksia. Italian aikana minulla oli passinani muun muassa Marlon Om, jonka kanssa pääsin Seinäjoki Racen voittajakehään Lämpimimmät muistot jäivät kuitenkin Nalda Nofista, joka myytiin Gubellinilta Ranskaan. Vähän ajan kuluttua tamman uusi hoitaja otti minuun yhteyttä ja ihmetteli, kuinka minä olin edes tullut toimeen luonteikkaan tamman kanssa”, hymähtää Nora.

Nalda Noft on kolmevuotislupaus Hell Bent For Amin emä.

Nora Suomi on päässyt näkemään monia eri valmennustapoja sekä tutustumaan eri maiden ravikulttuureissa.

"Jos minun pitää valita yksi ravimaa, niin vaaka kallistuu kyllä Atlantin toiselle puolelle. Jollakin tapaa raviurheilu USA:ssa on selkeämpää, hevosaines on lahjakkaampaa ja toiminta sekä raviradoilla että talleilla on hyvin organisoitua. Lyhyesti sanottuna voisi kai sanoa, että kokonaiskuva ratkaisee asian USA:n hyväksi."

Jenny Melanderilla hän ajoi myös myös peitsareilla.

"Se on muuten melko mielenkiintoinen kokemus. Siellä olevat peitsarit menivät kuin juna eteenpäin. Ei niitä tarvinnut sen enempää tukea, antoi vaan mennä ja nautti vauhdista,” hän vertaa.

Valmennuksellisesti Ruotsi tai Italia eivät Nora Suomen mukaan eroa kovinkaan paljoa toisistaan.

"Muutama kerta viikossa ajetaan kovempaa, ja hevoset saavat olla aika paljon ulkona."

Yhdysvalloissa asiat kuitenkin tehdään toisin.

"Hevoset ovat valjaissa 6–7 kertaa viikossa lähes heti siitä, kun varsat opetetaan. Hevosten tarhaus ei myöskään kuulu käytäntöihin, vaan ne ovat lähinnä kävelytyskoneissa sen lisäksi, että ne ovat valjaissa lähes päivittäin."

Jenny Melander erottui pohjoismaisilla käytännöillään eli hän myös esimerkiksi tarhaa valmennettaviaan.

"Nuorten hevosten valmennus aloitetaan siellä paljon aikaisemmin mikä on luonnollista, kun tarkoituksena on kilpailla tiiviisti kaksivuotiaana. Tiedä sitten, mikä on kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu, sillä useastihan nelivuotiaat hevoset siirretään siitokseen”, Nora Suomi pohtii.

12 vuoden työrupeama kolmessa eri maassa on tuottanut ennen kaikkea laajan kontaktiverkoston.

"Pärjään hyvin italian, englannin ja kohtuullisesti ruotsin kielellä. Ranskan kieli ei ikävä kyllä ole tarttunut, vaikka sainkin useampana vuonna olla Gubellinin hevosten kanssa talvimeetingin aikaan Ranskassa", Nora summaa.

"Eihän tällaista elämänkokemusta olisi saanut jäämällä pelkästään Suomeen. Olen tosi tyytyväinen, että uskalsin silloin aikanaan lähteä ulkomaille töihin."

Hän myöntää kaipaavansa tietyllä tavalla Yhdysvaltoihin.

"Toisaalta olen ollut täällä Ruotsin puolella jo sen verran kauan, että minulla on perusasiat täällä hyvässä jamassa. Mennään päivä kerrallaan, ja katsotaan mihin elämä seuraavaksi minua kuljettaa”.