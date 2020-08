MT Ravinetin 3x3 kovaa kuninkuusravilauantaille

Terhi Piispa-Helisten

On taas seppelejahdin aika. Viime vuonna kultaa ja kunniaa saavuttivat kuvan Tähen Toivomus ja Vieskerin Virva.

Riku Niittynen

1. Koko show

Kuinka hyvää draamaa ilmiö nimeltä Kuninkuusravit luukuttaa vuodesta toiseen? On yleisöä tai ei, jo avauspäivästä alkaen saadaan nautiskella isojen tunteiden taistelusta. Katsokaa ja nauttikaa!

2. Truedream A.F.

Joskus raviurheilu on yksinkertaista. Mika Taittosen hevonen johtaa ykkösradaltaan koko matkan. Jos etsit hyvää 75-varmaa, niin tässä se on, ole hyvä!

3. Kuninkuuskilpa

Millainen kisa! Joskus, kun on julistettu avoimen kisan ihanaa tasaisuutta, on taso ollut sitä sun tätä. Tänä vuonna kisa on tasainen, koska kaikki osallistujat ovat kivenkovia.

Kaijaleena Runsten

1. Ponilähtö klo 12.30

A-ponien montén SM. Veikeä laji, jossa shetlanninponit tikuttavat sen minkä ehtivät. Tiukin taisto käydään kaksikon 1 Euforia / Ilona Rekilä ja 4 Ekslätts Sacrifice / Bea-Noora Kyynäräinen välillä. Molemmat ovat äärimmäisen lahjakkaita ja paneutuvia ohjastajia, joista kuullaan jatkossa paljon.

2. Lähtö 1 Suomenhevosten montén SM (MT:n loimilähtö)

Jenni Koskela / 16 Virin Vihtori. Ohjastajalla on historiallinen mahdollisuus ottaa molempien rotujen montén SM samana vuonna. (Tähän on pystynyt aiemmin vain yksi ohjastaja; Merja Ikäheimonen.) Koskela on lähellä, vaikka Virin Vihtori lähteekin ainoana 40 metrin takamatkalta. Ori on montéspesialisti, jolla on tähdätty tähän kisaan – painellut tähtiaikaa 4/5 viime startistaan.

3. Lähtö 3 Pikkuprinssi

Maurizo / Esa Holopainen. Tältä paikalta vahvin suosikki, kun kovimmat kisakumppanit Ville Kalle ja Kinderi lähtevät radoilta 7 ja 8. Ravivarman orin kuntokäyrä on nousujohteinen ja se on kasvanut ravurina joka startin myötä.

Antti Savolainen

1. Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen avausmatkat

Kokonaiskisaa ei voi voittaa avausmatkalla, mutta hävitä sen voi. Etenkin tammojen puolella on nähty vuosien varrella myös ikäviä yllätyksiä hevosten vireen suhteen.

2. Tähen Toivomus

Pauli Raivio ei lähde kuninkuuskamppailuun, jos hevonen ei ole viimeisen päälle tikissä. Viime vuonna tuli seppeleen lisäksi arvokasta kokemusta ja tietoa. Oma ennakkosuosikkini ravikuninkaaksi.

3. Pikkuprinssi

4-vuotiaiden lähdössä nähdään vankka nippu lahjakkaita nuoria suomenhevosia. Hieman yllättävää tilastofaktaa on, että vuodesta 1983 ajetun kilpailun voittajista toistaiseksi vain kolme on seppelöity myöhemmin ravikuninkaaksi tai -kuningattareksi. Ne ovat Ponseri, Rikhart ja I.P. Vipotiina.