MT Ravinetin 3X3 kovaa kuninkuusravisunnuntaille

Lauantaina Seinäjoella pyöri Santtu Raitala -show neljän voiton verran. Kuvassa hän voittaa Evartilla kuninkuuskisan avausmatkan.

Riku Niittynen

1. Evartti ja Team Pihtipudas

Joukkue onnistui menestyksellä säästämään kaikki hihaässät ratkaisupäivälle. Kenkiä ei vielä lauantaina riisuttukaan, vaan se tehdään tänään ja tätä hevosta jalkojen keventäminen myös auttaa selvästi. Lisäksi ohjastaja sai säästettyä myös hevosen voimat. Vaikka marginaalit ovat pieniä, nuori haastaja on "näillä korteilla" vahvoilla kuninkaan ratkaisuissa.

2. Santtu Raitala

Kun lisätään Evartin osakkeisiin vielä ohjastaja Santtu Raitala, joka on koronatauon jälkeen dominoinut kuskimarkkinoita melkein ennennäkemättömällä tavalla, saadaan tulokseksi hyvät mahdollisuudet seppeleen matkalle Pihtiputaalle. Eilen Santtu voitti neljä, joinain päivinä vielä enemmän, montako tänään?

3. Draama

Kuninkuusravien kiinnostavuus perustuu ennalta-arvaamattomaan käsikirjoitukseen. Eilen hämmästyttävät yllätykset jäivät väliin. Tänään niitä suurella varmuudella nähdään, mutta et takuulla arvaa, mitä käänteitä saadaan, enkä minä! Varmaa on vain se, että draaman kaari on suuri.

Kaijaleena Runsten

1. Ponien SM x2

Sekä A-poneissa että B-poneissa nuoret osaajat ajavat Suomen mestaruuksista. Vuosia lähes voittamaton Pomona II on saanut Thorvaldista haastajasta A-poneissa. B-poneissa on odotettavissa jälleen tiukka kamppailu Eragonin ja Miniatyrin kesken.

2. Hetviina / Antti Tupamäki

Maililla avausmatkan voittaja saattaa jälleen joutua tiukille 7 radalta, kun sisältä lähtee sen eilenkin tiukimmalle laittanut SE-tamma Aurotar. Ravi käy silti ”Hetulta” nyt siihen malliin, että kuningattaren titteli on enemmän kuin lähellä.

3. Xena x Viesker

Sisarukset Anna-Kaisa Tenhunen ja Juha-Matti Smolander ovat kasvattaneet täysveljekset Vixenin ja Vixuksen kuninkuuskisaan. Toki Seinäjoelle pääsemiseksi on tarvittu näiden orien osaavat taustajoukot ja vuosien työ, mutta ilman periyttäjätamma Xenaa tätä ei koettaisi.

Antti Savolainen

1. Tunnelma

Varikoilta seurattuna lauantaipäivän fiilis oli hienosta urheilusta huolimatta vähän vaisu, kun normaalien vuosien pauhaava yleisömeri puuttuu. Toivottavasti kotikatsomoissa "ajetaan" omia suosikeita.

2. Santtu Raitala

Puttaan mies ohjastajaa hämmentävän kovalla tasolla. Virheet on minimoitu ja vastustajia viedään välillä samaan tyyliin kuin muuan Örjan Kilhström parhaimmillaan ollessaan läntisessä naapurimaassa.

3. Suomenhevonen

Huippu-urheilua tarjoillaan kotimaisen rodun voimin. Kuninkuus- ja kuningatarkilvat ovat hyvätasoisia, mutta onko päivän paras hevonen kuitenkin Pikkukunkussa juokseva Parvelan Retu?