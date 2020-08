Päivän ravit: Elämää on Kuninkuusravien jälkeenkin

Anu Leppänen

Suurmestari Regent Zet on virinnyt Janita Luttusen treenissä oivaan kesäkuntoon. Nuolennopea ruuna pyssyttää maanantaina Rovaniemen maililla matkaan yhtenä ennakkosuosikeista.

Mäntyvaaran Toto5-kisojen ykkössarjassa iskevät yhteen Lapin eliittimenijät Callela Leonard, Remote Control ja viimeksi pussiin juttunut Regent Zet.

Poulter voitti viikko takaperin Äimärautiolla jymy-yllättäjänä, mutta nyt ruuna on jo kakkossarjan suosikki.

Nordic Cupissa kohtaavat uransa upeasti avannut Zola Soft ja Einari Vidgrénin Muistoajossa komeasti kolmanneksi venynyt Outfield Ozzy.

Kylmäveristen kovimmassa voltissa on Suomen ensi-illassaan Sjö Kongen. Norjan Kriterium-kakkosen vireen pistää testiin heinäkuussa voitokkaasti esiintynyt Svartsjöfax.

Rovaniemen Toto5-peliaika päättyy 19.10.

Loviisa pääsee maanantaina viimein tämän kauden osalta tositoimiin. Tunnelmallisen kesäradalla ravataan yksitoista lähtöä.

Ilta huipentuu Loviisan ravit 70 vuotta -juhlalähtöön missä kohtaavat yli vuoden tauolta tositoimiin palaava Marj-Lovviisa, toinen huipputamma Sokru ja kovakapasiteettinen Hymynkare.

Färjestadin Toto64-kohteet koostuvat mielenkiintoisista E3-karsinnoista. Pelissä on bonusta lähes 119 000 euroa. Illan johtotähti on kolmevuotiseliitin voittaja Hell Bent For Am.

Färjestadin Toto64-peli alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.