Toto75-karonkka: Uuden vallan alle

Antti Savolainen

Aiemmissa seppeletaistoissaan kaksi kertaa mailin osamatkan voittanut Virin Camilla ratkaisi paikkansa kuningattaren valtaistuimella 3100 metrin matkan ylivoimaykkösen myötä. Viidettä kertaa kuningatarkisaan osallistunut tamma on ollut ennen tätä vuotta kokonaistaulukossa kahdesti kolmas ja kahdesti neljäs.

1. Evartti

Kuninkuuden takana on uskomaton selviytymistarina. Jalkaleikkauksen jälkeiset komplikaatiot olivat viedä Evartilta kaksi vuotta sitten hengen, mutta ori taisteli tiensä valtaistuimelle. Kyseessä on ilmiömäinen suoritus paitsi Evartilta myös oriin taustavoimilta.

Periksi antaminen ei ole tälle porukalle vaihtoehto. Antti Ojanperä sanoi, että runsas vuosi sitten hän oli Evartin kanssa lenkiltä palatessaan tiuskaissut puolisolleen Jutta Ihalaiselle, ettei enää koskaan aja Evartilla, niin kehnolta ori oli tuntunut. Mutta kun hetkellinen harmitus asettui, katsoi Ojanperä hevostaan tarkemmin ja ymmärsi, että Evartin kanssa kannattaa yrittää.

Uurastus on kantanut kauniin hedelmän. Evartin läpimurtokausi on tuonut kuninkuuden lisäksi Suur-Hollola-ajon voiton ja Suurmestaruusajon ykkösen sekä liki 180 000 euron tienestit.

Seinäjoella Evartti oli suvereeni, niin kuin kuningas vain olla voi. Avausmatka oli oriin totaalista dominointia. Maililla Evartti pisti Seinäjoen 31 vuotta vanhan Patrikin rataennätyksen komealla marginaalilla pirstaleiksi. Voittotulos oli 20,5.

Päätösmatkalla ori oli toinen, turhia riskejä kaihtaen. Santtu Raitala ohjasti halki seppeletaiston äärimmäisen älykkäästi. Jos 3100 metrin loppusuoralla olisi kaivettu käyttöön varapatruunat, olisi myös päätösmatka voinut olla voitettavissa. Mutta kuninkuus oli tärkeämpi kuin yksittäinen lähtö. Titteli tuli 1,4 sekunnin erolla Tähen Toivomukseen nähden.

Raitala on oleellisen tärkeä elementti Evartin menestyksessä. Pihtiputaan punanuttu on Suomen kuskimarkkinoilla täysin pitelemätön Mika Forssin muutettua Ruotsiin. Raitalan ylivoima ohjastajaliigassa on nykyisessä kilpailutilanteessa ällistyttävää. Hän johtaa kakkosena olevaa Ari Moilasta peräti 54:llä voitolla.

Evartin kokonaisaika 9.25,5 oli modernin ajan kolmanneksi paras. Tulos kiilasi Team Ojanperälle ensimmäisen kuninkuuden tuoneen Jokivarren Kunkun noteerauksenkin edelle.

2. Virin Camilla

Viidettä kertaa kuningatarkisassa mukana ollut konkaritamma ratkaisi tittelin itselleen odottamattomalla tavalla. Tamma oli ennen päätösmatkaa hyvissä iskuasemissa, mutta historiaan peilaten 3100 metriä olisi se Virin Camillan akilleenkantapää.

Raviurheilu näytti jälleen arvaamattomuutensa. Virin Camilla tykitti hurmoksessa ohjastaneen Hannu Torvisen kannustamana kirkkaaseen voittoon SE:tä hiponeella tuloksella 25,1. Kuningattaren kruunu lohkesi lopulta mojovalla 1,3 sekunnin erolla Liisan Tulilintuun nähden.

Reino Miettisen taiten laitteleman tamman kolmen kisan kokonaisuus oli eheä, ja tuttu valttikortti nopeus ratkaisi potin Siilinjärven supermenijälle. Myös ravivarmuudesta on eittämättä etua. Katsokaapa mailin kiihdytys uudelleen. Siinä missä Virin Camilla laskeutuu täydestä vauhdista raville, moni kilpakumppani olisi kompuroinut hylkäykseen jatkuneelle laukalle.

Torvisen viikonvaihde oli upea. Raitalan tapaan 1990-luvulla syntyneiden huippuohjastajien hyökyaaltoon kuuluva virtuoosi takoi värisuoran, kun kuningatarkisan voiton ohella tuli ykköset Pikkukunkusta ja Pikkuprinssistä.

Voi vain kuvitella, miten liikuttuneena Hannun isä Heikki seurasi Seinäjoen tapahtumia. Heikki Torvinen ohjasti ja valmensi omalla urallaan monia makeita suurvoittoja, mutta kuninkaan ja kuningattaren seppeleet jäivät saavuttamatta. Nyt esikoispoika toi perheeseen sellaisen.

Virin Camillan kokonaistulos 9.32,6 on modernin ajan toiseksi kovin kuningatarkisassa. Sillä olisi sijoituttu tänä vuonna oriiden puolellakin Evartin ja Tähen Toivomuksen jälkeen kolmanneksi.

3. Parvelan Retu

Viimevuotisesta Pikkuprinssistä tuli Seinäjoella Pikkukunkku – jatkossa kenties myös kuningas? Lauri Hyvönen kysyi supertähden valmentajalta Petri Laineelta voittajahaastattelussa, että joko ensi vuonna kuninkuuskisa on ajankohtainen? Laineen vastaus oli kielteinen. Maltti mahtaakin olla valttia nuoren oriin kohdalla.

Parvelan Retu on takonut 21 voittoa peräkkäin hämmästyttävällä helppoudella. Vieskerin peräkkäisten voittojen Suomen ennätys (30 ykkössijaa) on vaaran vyöhykkeellä tämän sensaation edessä.

Aina kun maassamme kisaa poikkeuksellisen kykenevä lämminverinen, herää pelko siitä, että ulkomainen pääoma ostaa ravurin valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Edellä mainittujen kohdalla sitä ei tarvitse pelätä, siis eläköön kansalliaarteemme suomenhevonen!