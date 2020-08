Nurmonen: H.V. Tuuri kuukauden päästä - Winter Harbor leikkauksessa

Ossi Nurmonen on tällä kaudella keskittynyt pelkästään kilpatallin pitoon, mutta tallin parhaissa hevosissa on juuri nyt hienosäätöä.

Ville Toivonen

Ossi Nurmosellakin on ollut erilainen vuosi, mutta tallin parhailla hevosilla on valoa tunnelin päässä.

Ossi Nurmonen on vuosikaudet pyörittänyt oribisnestä keväällä ja kesällä Maaningalla. Nyt hän on jättänyt orihommat vähemmälle ja keskittynyt kilpahevostensa valmennukseen. Tallissahan on 16 valmennettavan joukossa monta kovaa ravuria.

"Ihan muutama kavereiden tamma on tänä vuonna astutettu, mutta mitään varsinaista oriasemaa ei nyt ole pidetty", Ossi Nurmonen kertoo.

"Tallin hyvistä hevosista H.V. Tuurilla on ollut pikkumurheita, ei mitään vakavaa. Sen jalkoja on hoidettu, ja startti voisi olla noin kuukauden päässä. Kuitenkin haluaisin saada sen vähän paremman näköiseksi. Mahassakin on jotain pientä, ja starttaaminen riippuu myös oriin yleisilmeestä."

"Stallone oli Seinäjoella yksinkertaisesti väärin kengitetty. Kevensin ruunaa, mutta se ei osunut kohdalleen. Ravi ei toiminut, kun hevonen meni maitohapoille, ja Derbyn karsintaan palataan vanhaan kengitykseen."

Nurmonen oli tiistaina puhelinkeskustelun aikana klinikkareissussa Teivoon.

"Jukka Houttu on luvannut operoida meidän seitsenvuotiaan Winter Harborin (ennätys 11,1 ja isä Muscle Hill) kurkkua. Sieltä löytyi kysta, joka häiritsee hengitystä. Se poistettiin, ja tiedä vaikka saataisiin oriista vielä kilpahevonen."