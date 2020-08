Eugen Pylvänäisen Muistoajon kakkonen Ojanperälle

Team Ojanperä on saanut lämminveritulokkaan talliinsa. Star To Be Lovedin kyvyt tiedetään hyviksi, mutta voittoja on tullut viime kausina aiempaa verkkaisempaan tahtiin.

Anu Leppänen

Kovakapasiteettinen Star To Be Loved muuttaa Etelä-Pohjanmaalta Pihtiputaalle kuningas Evartin ja kumppaneiden kaveriksi.

7-vuotias Star To Be Loved siirtyy Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen tallin muonavahvuuteen. Markus Takaluoman kasvattama ja omistama ruuna on kilpaillut 62 kertaa ja yltänyt kahdeksasti ykköseksi. Voittosumma kipuaa päälle 36 000 euroon.

Ennätyksensä 11,6 Star To Be Loved porhalsi jo nelivuotiaana, kun ruuna oli Eugen Pylvänäisen Muistoajossa MAS Archien jälkeen toinen. Uran suurin voitto tuli saman vuoden keväällä Star To Be Lovedin vietyä nimiinsä Porin Fast Cupin finaalin. Ykköspalkinto oli 9 000 euroa.

Derby-karsinnassaan ruuna oli suosikki, mutta ei selvinnyt loppukisaan.

"En ole vielä ehtinyt ajamaan Star To Be Lovedilla, mutta kyseessä on mielenkiintoinen hevonen. Kapasiteettia on kovasti, ja ruunan pitäisi pystyä viimeaikaisia näyttöjä parempaan", luonnehtii Antti Ojanperä.