Päivän ravit: Kaksivuotiaat vauhtiin!

Kuva: Anu Leppänen

Tanja Soukka esittelee ylpeänä Raviliiga JYP:n Juliane de Veluwea. Brad de Veluwen tytär kisaa tänään Kokkolan Nuorten Sarjassa, ja tamma hakee uransa ensimmäistä ykkössijaa.

Jokimaalla ravataan kotimaan kauden ensimmäinen kaksivuotislähtö. Viivalla on kahdeksan uransa avaavaa varsaa. Tapio Mäki-Tulokas ja Timo Korvenheimo saattelevat molemmat talleistaan starttiin kaksi debytanttia.

Ohjelmassa on myös kaksi kolmevuotiaiden lämminveristen Nuorten Sarjaa. Ensimmäisessä iskevät yhteen Juha Utalan Piece of Hero ja Elina Laakkosen EL Indeed. Toisessa loistaa uransa avauksessa täyden matkan voittoisasti 16,4-kyydillä viilettänyt Tuomas Korvenojan Road To Hill.

Myös Kokkolassa kisataan Nuorten Sarja. Täydet 16 valjakkoa keränneen koitoksen mielenkiintoisimmat nimet ovat Vintage Leader ja Raviliiga JYP:n Juliane de Veluwe.

Lahden Toto5-peliaika umpeutuu kello 19.10, Kokkolan Toto4:n 17.57.

Åbyn Toto64-kohteiden pankki on tammataiston Gaagaa Rivner. Pelin jakosummassa on bonusta lähes 159 000 euroa.

Åbyn Toto64-peli alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-23.00.