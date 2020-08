Viikonlopun ravit: Pitkän tien kulkijoiden palkkapäivät

Viikonvaihteen kohokohdat osuvat lauantaille ja Teivoon. Tammakriteriumissa loistaa Reino Palomäen An-Dorra ja Suurmestaruusajossa Ari Vianderin Le Gros Bill. Myös maailmalla mennään kovaa, kun ohjelmassa on The Hambletonian ja muita isoja ikäluokkalähtöjä.

Terhi Piispa-Helisten

An-Dorra ja Jukka Torvinen hallitsivat Teivossa Tammakriteriumin karsintaansa keulapaikalta. Onko finaalissa edessä toisinto alkuerästä?

Perjantai 7. elokuuta

Turun kirkkaana tähtenä tuikkii Kasvattajakruunun alkuerän Mascate Match. Raviliiga-Travliga HIFK:n tammasensaatio saanee käydä sillä kuuluisalla puistokävelyllä Metsämäessä, sillä lähtöpaikka enteilee keulajuoksua, ja vastustajilla tuskin ilmenee prässihalukkuutta.

Oriiden ja ruunien puolella taistellaan tasaisemmin. Ikäluokkalähdöissä kannuksia valaneet Raviliiga Tapparan Marschall Match ja Racing Boy saavat haasteen River Kingiltä ja Astrumilta.

Muissa lähdöissä nähtäneen Koivusen tallin dominanssia, sillä heidän hevosistaan Robert, Making Match, Stardust Comery, Bismarck Comery ja Night Guard ovat omien koitoksiensa suursuosikkeja.

Perjantaina painetaan kilpaa myös Vieremällä. Ylä-Savon ylpeyden kesän päätöskisojen mielenkiintoisin nimi on tauolta tuleva huippuori Kartier. Sen vireen mittaavat Ruunakunkkareihin tähtäävät Koskelan Akseli ja Sjö Kongen.

Lämminveristen kovimmassa voltissa debytoi Suomessa Solvallan ja Vincennesin valloittaja Tellmeastory.

Turun Toto5-peliaika päättyy 19.10, Vieremän Toto4:n 17.57.

Illan Toto64-peli isketään Uumajaan. Illan päälähtö on Norrländska Elitstoet, missä voi tarkistaa Ylivieskan Helätin-ajoon saapuvan parivaljakon Granetta/Jimmy Jonsson taidot.

Uumajan Toto64 alkaa 20.30.

TotoTalk-lähetys TotoTV:ssä kello 18-23.

Lauantai 8. elokuuta

Viikon Toto75-kisat käydään Teivossa. Lauantain päälähtö on Tammakriterium. Karsinnassaan keulasta vakuuttavalla tavalla kilpasiskoiltaan karannut An-Dorra on suosikki. Tammalahjakkuus saattaa olla kruunu elokuussa 85 vuotta täyttävän Reino Palomäen elämänmittaiselle kaviouralle.

Rajan takaa Petri Salmelan tallista tuleva Lara Luca ja alkueriensä ykköset Sahara Kellyanne sekä Wishing Dreams haastavat An-Dorraa. Talvella ja keväällä häikäisseeltä Magical Princessiltä odotetaan karsinnoissa nähtyä parempaa.

Suurmestaruusajo saattaa olla Le Gros Billin dominointia. Ori on toisen pitkän taipaleen taittajan Ari Vianderin mestariluomus.

Kierroksen avaavassa kuusivuotislähdössä loistaa Vixeli.

Toto75-peliin on asetettu 75 000 euron bonus.

Lauantai-iltana lasketaan hevosvoimat valloilleen myös Mikkelissä. Illan nimi on Tuomo Määttäsen taistelijatamma Jasmine Zon.

Teivon Toto75-peliaika päättyy kello 15.00. Mikkelin Toto4-peli alkaa 19.05.

Lauantain jännitysmomentti Ruotsin ravirintamalla on Åby Stora Pris. Suomessa murskaavan puhdasta jälkeä tehnyt Don Williams on sinivalkoinen toivo kahden miljoonan kruunun ensipalkinnon jahdissa. Matka on Don Williamsille mieluinen 3140 metriä. Markku Niemisen tallin tarmonpesän osaamisen punnitsevat Elitloppet-, Kymi GP- ja Hugo Åbergs Memorial-kakkonen Cokstile, ME-jyrä Moni Viking ja muut isokenkäiset.

Åbyn Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

Lauantaina ravataan Meadowlandsissa suurien kolmevuotiskoitoksien The Hambletonianin ja The Hambletonian Oaksin finaalit. Ohjelmassa ovat myös vuotta nuorempien suurkatselmukset Peter Haughton Memorial ja Jim Doherty Memorial.

TotoTV-studiolähetys 14.15 – 20.00. Juontajana toimii Marinka Salminen. Asiantuntijoina ovat Martti Ala-Seppälä, Iivari Ingves ja Riku Niittynen.

Sunnuntai 9. elokuuta

Ravisunnuntain avaa Joensuu. Lämminveristen ykkössarjassa jahtaa voittoa kova kolmikko Obrigado – Minto's Don Juan – Ida's Owen. Pykälää alempana koettaa selvittää kasiradan kirousta Johnny Flame.

Sunnuntain annin täydentää Tornio. Illan tähtivieras on 8 000 voiton rajapyykkiä kovaa kyytiä lähestyvä Antti Teivainen.

Hänen käsissään on kylmäveristen kovimman voltin suursuosikki, kuninkuusraviviikonloppuna lähellä jättiyllätystä ollut Tarun Tykki.

Lämminveristen avoimessa ryhmässä debytoi Ari Aatsingin väreistä Meri-Lapista uutta nousua uralleen hakeva Top of the World.

Ohjelmassa on myös naisohjastajien perinteinen mittelö Lady Cup.

Joensuun Toto4-peli pyörähtää liikkeelle 14.10, Tornion 18.10.

Sunnuntain Toto75 Grand Slam ravataan Dannerossa. Tiedossa on huippupäivä, sillä ohjelmassa ovat kylmäveristen tammakriterium ja kriterium.

Danneron Toto75-peli starttaa kello 16.00.