Niemisellä ykköspyssyt molemmin puolin Pohjanlahtea

Ville Toivonen

Vilskeen keskellä Markku Nieminen.

Niemisen tallin uusi ylpeys Don Williams matkasi jo keskiviikkoiltana kohti lännen kultamaita. Oriin debyytti kansainvälisellä huipputasolla on hirmuisen kiintoisa, ja Åby Storassa kilpailtava matka 3140 metriä on lisäksi nappiin vahvalle Ranskan jyrälle.

"No on kyllä jännää", Nieminen myöntää.

"Hevonen on kyllä ollut hieno, ja se tuntuu edelleen loistavalta. Tämä antaa suuntaa jatkomatsaukselle. Jos pärjätään, aukeaa ovia. Jos ei, palataan 75-lähtöihin, noin karkeasti erotellen. Matka on todistetusti sopiva, ja jännityksellä odotetaan, mitä tulee."

"Don on viihtynyt matkalla hyvin. Se on kokenut reissumies. Ori on nyt Sisulla kuskinsa Mika Forssin luona hoitajansa Johanna Kyläkosken kanssa. Kohta lähtee kuljetus illaksi Åbyyn karanteenitalliin. Forss saa ratkaista taktiset kuviot ja esimerkiksi kengityksen. Hän tuntee hevosen. Oriilla on monia hyviä ominaisuuksia, mutta pitää katsoa, millainen juoksu sitten tulee. Kengistä sanoisin, että sitä riisumista saatetaan kokeilla, jos rata on sopiva. Kuitenkin esimerkiksi vakiokuski meillä Suomessa Ari Moilanen kommentoi, ettei muuttaisi mitään, hevonen on nyt niin hyvä. En usko liioin, että kenkien riisumisella olisi isoa vaikutusta."

Lauantaina Suurmestaruuudessa Teivossa kilvoittelee Lexus Dream. Muuten lauantaina on Niemiseltä vain kaksivuotiaita koelähdössä.

"Jotain ruunasta puuttuu, kuten viime kesänäkin, mutta ei se ihan hirmu kaukana hyvästä iskusta kuitenkaan ole. Meidän paikka on tässä valitettavasti todennäköisesti johtavan rinnalla. Siitäkin Lexus menee rentona hevosena ihan hyvin. Ei siitä helppo ole voittaa, mutta en unohtaisi meitä ihan täysin kuitenkaan kärkikuvioista,"

Perjantaina Turussa Niemiseltä on viiden hevosen joukkue.

"Callela Lionel (lähtö 3) jää pois, se on myyty pohjoiseen. True Noice (lähtö 1) on nostanut tasoaan. Se menee 18,5, mutta en tiedä riittääkö se voittoon. Tämä on hauska tapaus, kun vaimo osti miehelleen, joka on jääkiekkoihmisiä, hevosen synttärilahjaksi. Nyt mies ja koko lähiympäristö tuntuu olevan ihan liekeissä hevosistakin. Hevonenkin on kehittynyt mukavasti, vaikka alkuun se ei vaikuttanut mitenkään hirmulupaavalta."

"Goldiivo Hoss (lähtö 4) oli vaisu viimeksi. Sillä ei ollut kaikki kohdallaan, mutta nyt ruuna on kyllä treenannut hyvin. Luulen, että tässä mennään johtavan takaa, ja siitä se on kyllä totohevosia. Donna Leonoralla (Kasvattajakruu, lähtö 7) ei luonnollisesti takarivistä haaveilla voitosta Mascate Matchia vastaa, mutta tamma on nyt tosi hyvä. Jos vauhti on hiljainen, voi ajaa vaikka eteenpäin, ja yrittää olla totossa. Kohta jossain kisassa tämä yllättää - Esa Holopainen sopii nappiin kuskiksi tammalle. Sahara Peyote ja Exit Fastback (lähtö 8) Kasvattajakruunussa ovat vähän arvoituksia. Peyote on mennyt kahdesti vaisusti, ja odotukset ovat varovaisia, parannukseen uskotaan toki. Exit Fastback oli ensin pettymys Vermossa, mutta tarkemman arvioinnin mukaan näkemys muuttui. Nyt mennään ilman kenkiä, ja siltä odotetaan kaksikosta enemmän."