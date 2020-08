Vuoden hevoshoitaja Annaleena Peippo muistelee Next Directionin olleen varsana turhankin rauhallinen — nyt vauhtihirmu yltää raviradoilla ennätystuloksiin

Uutiset

Next Direction kiisi kolme viikkoa sitten ensimmäisenä Suomessa syntyneenä hevosena alle 1.09 kilometriaikaan. Annaleena Peippo on hoitanut urallaan 532 592 euroa voittanutta hevosta pitkään, ja aiempikin menestys palkittiin tammikuussa ravigaalassa vuoden 2019 hevosenhoitajan palkinnolla. ”Toki sellainen tunnustus on aina mukavaa. Elin käytännössä kokonaan Next Directionin ehdoilla, minkä ansiosta tämä kunnia nyt varmaan tulikin. Kovan työn takana tämä oli, mutta kyllä siihen vaaditaan todella hyvä hevonenkin, että menestystä tulee”, Peippo muistuttaa. Tarvasjoelta Varsinais-Suomesta kotoisin oleva Peippo ei osaa täysin sanoa, miten hän päätyi hevosenhoitajan töihin. ”Meillä oli kotona aina kaikenlaisia eläimiä: kissoja, koiria ja lopulta siskolla poni. Siitä se hevoshulluus varmaan sitten lähti.” Aluksi Peippo keskittyi ratsastamaan ja vuosien kuluessa mielenkiinto alkoi siirtyä hevosten hoitamiseen. Timo Hulkkosen ravitallille Leppävirralle hän päätyi töihin hiukan sattuman kautta. ”Mieheni asui Suonenjoella ja minä 400 kilometrin päässä. Aloin katella, josko lähempää olisi töitä tarjolla. Timolla oli paikka avoinna.” Nyt työsuhde on jatkunut kymmenkunta vuotta. Hevosenhoitajan toimenkuva on laaja karsinan siivoamisesta ja hevosten ruokkimisesta niiden treenaamisen asti. ”Normaalisti työpäivä alkaa seitsemän aikoihin aamulla. Kesällä hevoset viettävät paljon aikaa ulkona. Siinä sitten katsotaan aamulla, ketä laitetaan ulos ja ketä otetaan ajoon.” Valmennusajo pyritään suorittamaan aamupäivän kuluessa. Iltapäivät käytetään hevosten hoitamiseen. Hoidettavia hevosia on parisenkymmentä, joista 12 on treenattavia. Peipon mukaan hevoshoitajan ammatissa vaaditaan etenkin tunnollisuutta. ”Koko ajan pitää olla kartalla siitä, mitä hevosille oikein kuuluu, jotta huomaa jo päältä päin, onko kaikki kunnossa. Eikä tätä tee muuten kuin rakkaudesta lajiin ja hevosiin.” Kun hevosen oppii tuntemaan, sen vireystilan näkee nopeasti jo yleisilmeestä. ”Meillä katsotaan aamulla hevosten lämmöt. Siitä huomaa, jos on vähääkään jotain. Tarkkaillaan hevosten syömistä ja juomista. Katsotaan, onko jaloissa ja lihaksistossa jumeja tai turvotusta. Ihan perusasioita.” Uusien hevosten taajuudelle pääseminen kestää Peipon mukaan tavallisesti joitakin päiviä. ”Kyllä päällisin puolin jo parissa päivässä hevosesta alkaa päässä jyvälle, kunhan se ehtii kotiutua. Riippuu tietenkin aina tapauksesta. Hevoset voivat olla hyvinkin persoonallisia ja joka hevonen on loppujen lopuksi erilainen.” Annaleena Peipon lahjakkain hoidettava Next Direction on niittänyt viime vuosina menestystä raviradoilla. Peippo ei osaa nimetä työnantajansa Timo Hulkkosen kasvattamasta, osaomistamasta ja valmentamasta ruunasta kuin hyviä puolia. ”Sillä on älyttömän hyvä pää, sillä on nopeutta, sillä on todella kova kilpailutahto, sillä on kaikki. Täydellinen hevonen”, Peippo päivittelee. Next Direction oli Peipon mukaan varsana hyvin rauhallinen. ”Silloin mietitytti, onkohan se vähän liiankin rauhallinen, mutta kyllä se nykyään osaa luonteensa näyttää. Hevosella riittää kilpailutilanteessa hyvin kovuutta.” Kova kilpailutahto näkyy Peipon mukaan myös harjoitellessa. ”Yksin kun sen kanssa ajelee, niin se malttaa vähän, mutta porukassa meinaa kotonakin iskeä välillä kilpailuhenki.” Kiltillä ja fiksulla hevosella riittää Peipon mukaan myös persoonaa. ”Mitä enemmän menestystä on tullut, sitä paremmin se on tuntenut oman arvonsa. Olemuksesta huomaa, kun mennään ravipaikalle tai tullaan kuvamaan. Se alkaa ihan patsastella ihmisille”, Peippo naureskelee. Työssä palkitsevaa on luonnollisesti omien hevosten pärjääminen kilparadoilla. Kaikkien hevosten ei kuitenkaan tarvitse olla Next Directionin kaltaisia supermenestyjiä. ”Kun on hevosia, joiden kanssa on tehty työtä, taisteltu läpi vaikeuksien ja kun ne sitten onnistuvat, niin aina se palkitsee yhtä lailla.” Aiheet Annaleena Peippo Next Direction hevosenhoitaja vuoden hevosenhoitaja