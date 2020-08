Ravikuningattarelle harkitaan uutta aluevaltausta

Terhi Piispa-Helisten

Virin Camillalle etsittiin koronatauon aikaan jo sulhasta. Nyt hienosti mennyt kuningatarkisa on saanut Reino Miettisen pohtimaan, josko 13-vuotias tamma jatkaisi vielä yhden kauden.

Ravikuningatar Virin Camilla on palautunut hyvin Seinäjoen urakastaan. Se on saanut olla paljon ulkona ja sai voiton kunniaksi maanantaina normaaliakin suuremman laitumen, kertoo osaomistaja ja valmentaja Reino Miettinen.

Tiistaina Camilla pääsi lenkille Sofia Lakan kanssa, joka on ratsastanut tammaa neljän vuoden ajan.

"Sitä ennen Camillalla ei ollut ratsastettu lainkaan. Monelle tarjottiin, mutta ei rohkeus riittänyt, kun se on ajettaessa niin virkeä. Mutta ratsastaessa se malttaa ihan kävelläkin", Miettinen kuvaa.

Ratsastuksesta on tullut tärkeä osa vireän tamman valmennusta. Lakka käy vuorotyönsä sallimissa rajoissa noin kerran viikossa ratsastamassa. Metsälenkkien lisäksi välillä on ohjelmassa maneesia ja kentällä harjoitteluakin.

"Kun on muutakin kuin ajohommaa, niin siihen on saatu rauhallisuutta. Yksin se on edelleen tosi virkeä ajettava. Pyritään siihen, että menee kaverin kanssa. Kun kaveri tulee perässä, se odottelee eikä kaahota."

Toinen Camillalle keskeinen asia on ollut shiatsu-hieronta, jota Henna Halonen tekee kilpailukaudella vähintään kerran kuukaudessa.

Miettinen kaavailee, että tällä kaudella ajetaan vielä muutamia tammalähtöjä. Ylivieskan Helätin-ajo on ainakin ohjelmassa, ehkä myös Jyväskylä sen jälkeen.

Syyskuuta hän ei ole vielä kärrylähtöjen osalta katsastanut.

"Mutta jos montéta kokeiltaisiin", Miettinen paljastaa.

Keväällä oli jo harkinnassa korona vuoksi, että Camilla olisi astuteltu. Sopivia orejakin katseltiin.

"Ehkä sitä pitää nyt vielä harkita, kun tuo kuningatarkisa meni niin hyvin. Mutta terveyden tilan mukaan mennään. Jos pystytään vielä kilpailemaan ensi kausi, se olisi hieno asia."

Virin Camilla on MT Ravien vieraana sunnuntaina. Ohjelma on nähtävissä verkossa kello 11 alkaen.