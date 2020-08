Tiina Silaste sai varsan huippuhoidokistaan

Tiina Silasteen albumi

Tiina Silasten seurana Normanin tallin valmennettavista 3-vuotias Sauron Pil.

Tiina Silaste on ollut isosiskoaan Tarua kauemmin Ruotsissa, sillä seitsemisen vuotta on vierähtänyt Ruotsissa.

"Ylioppilaskirjoitusten jälkeen vietin välivuotta Suomessa ja aloin miettimään, josko lykkäisin tulevia agrologiopintoja vielä vuodella ja lähtisin ulkomaille hevosenhoitajaksi. Olin saanut ensimakua hevosenhoitajan töistä ulkomailla ollessani kesätöissä Gubellinin perheellä kesällä 2011. Viihdyin Italiassa tosi hyvin, mutta 2013 raviurheilu oli siellä mennyt sen verran alaspäin, että Ruotsi tuntui varmemmalle maalle olla töissä", hän kertoo.

"En halunnut suomalaiselle tallille töihin, sillä halusin nähdä erilaisia valmennuskulttuureja Ruotsissa. Ensimmäinen työpaikkani olikin Conrad Lugauerin talli Etelä-Ruotsissa. Siellä ainakin oppi kansainväliseen kulttuuriin, sillä Connihan on itse saksalainen ja työntekijät olivat monesta eri maasta."

Parin Lugauerilla vietetyn vuoden jälkeen Silaste siirtyi Joakim Lövgrenille, jossa vierähti kaksi ja puoli vuotta.

"Sen jälkeen aloitimme avopuolisoni Jean-Claude Pacen kanssa työt Peter G Normanilla Tukholman lähistöllä. Minä olen kilpatallilla töissä ja Jean-Claude vastaa nuorten hevosten valmennuksesta. Välivuosi on sitten vähän venähtänyt,” Tiina naurahtaa.

Executive Caviarin omistajat ovat Silasteen elämässä omassa luokassaan. Ori oli hänellä passina Joakim Lövgrenillä.

"Ikävä kyllä sen hieno ura jäi lyhyeksi kolmevuotissyksyllä tapahtuneen loukkaantumisen takia. Ori ehti kuitenkin voittaa 2-vuotiaana Svampenin sekä 3-vuotiaana Breeders Course-finaalin, 2-vuotiskaudella se oli lisäksi toinen Uppfödningsloppetissa ja selvitti tiensä E3-finaaliin. Executive Caviar on tähän mennessä menestynein passihevoseni, mutta vähintään yhtä hienoja muistoja minulla on sen hienosta omistajaporukasta", Silaste kiittää.

Kimppaan kuului kolme norjalaista ja yksi ruotsalainen. "Sain bonuksena hyvin tehdystä työstä teettää ilmaiseksi varsan Executive Caviarista. Suomessa syntynyt Fat Bottomed Girl tuli isältäni (Jussi Silaste) vähän aikaa sitten ja on nyt oikein näpsäkän oloinen vuotias varsa."

"Jokunen aika sitten omistajat soittivat minulle, että enkö voisi ajatella palaavani Skåneen Lövgrenille heidän hevosten hoitajaksi. Kieltäydyin kunniasta, mutta kyllähän tällaiset hevosenomistajat ovat kullanarvoisia hevosenhoitajalle”, kiittelee Tiina Silaste.

Varsaan liittyy hauska seikka, että Silasteen perheessä Iisalmessa on aina harrastettu raviurheilua suomenhevosilla. Tarun liisaama siitostamma oli tallissa ensimmäinen lämminverinen.

"Kyllähän suomenhevosissa on oma viehätyksensä, mutta Ruotsissa vietettyjen vuosien aikana olen jollakin tapaa tykästynyt enemmän lämminverisiin. Ehkä käytännön syistäkin, sillä eihän eteläisemmässä Ruotsissa ole juurikaan kylmäverisiä. Avopuolisollani on kuitenkin yksi nuori kylmäverinen ajettavanaan, ja kyllähän hän maltalaisena oli aluksi ihmeissään kylmäverisen kanssa", Tiina Silaste kuvaa.

Tiina Silaste on viettänyt Ruotsissa periaatteessa koko aikuisikänsä, joten hän kokee asettuneensa maahan, "Pystyn kommunikoimaan ihan kohtuullisesti ruotsilla, kotikielenä meillä on englanti, joten kielitaito on karttunut mukavasti. Peter G Norman on todella mukava työnantaja, ja viihdymme todella hyvin täällä avopuolisoni kanssa."

Saatuaan ajoluvan kuntoon viime vuonna Tiina on päässyt ratsastamaan joitakin monté-lähtöjä. "Ne tuovat mukavaa vaihtelua arkeen. Toki kilpailu ratsastettavista on täällä kovaa, mutta ei auta muu kuin tehdä parhaansa niillä ratsastettavilla, joita saa ratsastaa. Ei asiakaspohjaa hetkessä rakenneta, vaan on jaksettava tehdä työtä pitkäjännitteisesti."

"Pidän työstä hevosenhoitajana, ja niin kauan kuin kroppa kestää hevoshommia, en ole ajatellut vaihtaa alaa", hän pohtii.

"Minulla ei ole vertailupohjaa hevosenhoitajana toimisesta Suomesta, mutta täällä Ruotsissa hevosenhoitajan työ on arvostettu ammatti, josta saa sopimusehtojen mukaisen ihan hyvän korvauksen, jolla pärjää taloudellisesti riittävän hyvin."

Tiina Silasteella ja Jean-Claude Pacella on yhteisenä unelmana pyörittää omaa valmennustoimintaa.

"Olisi mielenkiintoista kokeilla omien siipiensä kantavuutta, mutta sen aika ei ole ihan vielä. Meillä on ollut koko ajan oman työn ohella yksi tai kaksi omaa hevosta, joiden kanssa on kierretty raveissa."

"Ei hevosenhoitajan palkalla osteta kalliita hevosia, vaan meille on päätynyt hevosia, joilla on omat ongelmansa. Mutta tällaiset hevoset ovat opettavaisia valmentajalleen, ja omien valmennettavien menestys on luonnollisesti avainasemassa hevosenomistajien saannissa. Olisihan se hienoa, jos oma varsani voisi olla se meidän valmennustoimintamme markkinoija täällä Ruotsissa."

Tiinan sisko Taru Silaste työskentelee Hanna Lähdekorvella

