Ready Cash ja Nancy Takter kirjoittavat nimensä historiaan tänään Meadowlandsissa

Usein The Hambletonian on ajettu kuninkuusraviviikonloppuna, mutta koronavuonna 2020 maailman ehkä arvostetuin ravikilpailu ajetaan tänään The Meadowlandsin raviradalla. Vuosi on monella muullakin tavalla poikkeuksellinen.

Terhi Piispa-Helisten

Kuvan Face Time Bourbon, Ready Cashin poika, valloitti tammikuussa yhden maailman isoimmista ravikisoista, Prix d'Ameriquen Pariisissa. Kuinka käy Ready Cashin kolmevuotiaille pojille tänään New Yorkin liepeillä?

Päivän isoja kysymyksiä The Big M -raviradalla East Rutherfordissa New Jerseyssä, vajaan 15 kilometrin päässä New Yorkin Cityn ja Manhattanin ytimestä, on muun muassa, voittaako ranskalaisori Ready Cashin jälkeläinen Amerikan raviurheilun ylpeyden Hambletonianin? Toisaalta Pohjois-Amerikan kaviourien jättimenestyjän Jimmy Takterin tytär Nancy Takter voi olla ensimmäinen valmentaja, joka onnistuu voittamaan amerikkalaisen kärryurheilun kaksi isointa kisaa, Meadowlands Pacen peitsareille ja Hambletonianin samana vuonna. Takterin Tall Dark Stranger voitti kesän Meadowlands Pacen. Tänään hambossa Takterin Ready For Moni (i. Ready Cash ja ee. maailman ykköstamma aikaanaan, Moni Maker) on kakkossuosikki tamma Ramona Hillin (Muscle Hill) takana. Tammat ovat harvinaisia hambon voittajataulussa ja Oaksin perustamisen 1971 jälkeen myös osallistuajalistalla.

Seitsemän valmentajaa amerikkalaisen kärryurheilun historiassa on voittanut molemmat Meadowlands Pacen ja hambon, mutta kukaan ei siis ole tehnyt urotyötä samalla kaudella. Toisaalta Takter voisi tänään olla myös kolmas valmentaja, joka vie Hambletonianin ja Oaksin samana vuonna. Tähän ovat yltäneet isänsä Jimmy Takter ja Jan Johnson, jotka kumpikin ovat Ruotsista Amerikkaan muuttaneita hevosihmisiä. Sellainen on Nancy Takterkin, 39, mutta hän oli vain puolitoistavuotias, kun vanhempansa muuttivat rapakon taakse. Takterin Oaksin Sorella (Muscle Hill) ja Panem (Father Patrick) ovat kakkos- ja kolmossuosikit Marcus Melanderin Hypnotic AM:n (Chapter Seven) takana.

Ensimmäinen Hambletonian ajettiin New Yor State Fairin yhteydessä Syracusessa New Yorkin osavaltiossa 1926. Vuodesta 1981 kisa on ajettu nykyisellä paikallaan Meadowlandsissa. Hambosta starttaa ravureiden Triple Crown, jonka toinen osa on Yonkers Trot myös New Yorkin lähellä sekä Kentucky Futurity lokakuun alkupuolella.

Kerran aiemmin Hambletonianin historiassa on finaalissa ollut ranskalaisten siitosoriiden jälkeläisiä. Kolme vuotta sitten starttasivat Victor Gio (viides, i. Ready Cash) ja International Moni (hylätty, i. Love You). Nyt Ready For Monin ohella mukana on myös Åke Svanstedtin valmentama Back Of The Neck (Ready Cash), joka olisi suosikkeja ellei sen ylivoimajohto olisi kääntynyt Ramona Hillin karsintavoitoksi. Muutenkin Svanstedtin hevoset tuntuivat alisuorittavan viime viikonloppuna.

Meadowlandsiin otetaan tänä vuonna todella rajoitetusti väkeä koronapandemian vuoksi.

Hambletonianpäivän ohjelma alkaa kello 19 Suomen aikaa. Ohjelma sisältää huiman määrän suurkilpailuja. Ohjelmassa olevista 16 lähdöstä neljä viimeistä ovat peitsarilähtöjä, joihin ei ole peliä Veikkauksen sivuilla, josta VeikkausTV:ltä ravit ovat myös nähtävissä. Ensimmäisiin 12:een lähtöön Veikkauksella on peliä - niiden joukossa ovat päivän ravureiden suurkisat. The Hambletonianin finaali 500000 dollarin ykköspalkinnolla on iltapäivän (Euroopassa illan) 11. lähtö, ja se ajetaan ohjelman mukaan Suomen aikaa 23.35.