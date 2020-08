"Tuleva syksy on etsikkoaika raviurheilulle"

Lauantaina 50 täyttävä Ponssen hallituksen jäsen on raviurheilun ja paikallistoiminnan aktiivi.

Pentti Vänskä

"On selvä varmasti kaikille, että rahaa on jatkossa vähemmän jaossa. Nyt on aika luoda yhdessä vaihtoehtoisia skenaarioita sille, miten sitä jaetaan", Juha Vidgrén sanoo toivoen avointa, kiihkotonta keskustelua raviurheilun tulevaisuudesta. Vidgrén istuu rintamamiestalon portailla. Ukin ja mummon talo, jossa Juha myös syntyi, on rakennettu täysin uusiksi.

"Tuleva syksy on nyt etsikkoaika koko lajin osalta. Meillä ei ole yhtään ylimääräistä ravirataa, mutta leikkauksia pitää tehdä kilpailupäivien osalta ja reilusti", Ylä-Savon Hippoksen puheenjohtaja ja hevosenomistaja Juha Vidgrén tuumii.

Perheyrityksessä yli 20 vuotta toimineena hän toivoo enemmän avointa keskustelua raviratojen taloudellisesta tilanteesta. Tieto Veikkauksen tuotoista maksettavista valtiontuista radoittain ja ratojen kilpailupäivistä on julkista tietoa. Tämä tulisi Vidgrénin mielestä kuitenkin avata kaikille niin uhkien kuin mahdollisuuksien osalta.

"On selvä varmasti kaikille, että rahaa on jatkossa vähemmän jaossa. Nyt on aika luoda yhdessä vaihtoehtoisia skenaarioita sille, miten sitä jaetaan."

Vidgrén toivookin Suomen Hippokselta jalkautumista kentälle.

"Voisi istua ympäri Suomen nuorisoseuran taloille ja tuumailla porukalla, miten näitä yhteisiä haasteita ratkotaan", sanoo Vidgrén, jonka johtama Vieremän Kylänraitti ry on juuri saanut valmiiksi uuden kylä- ja yhdistystalon.

Hevosenomistajana Juha Vidgrén painottaa profiilipäivien tarvetta joka alueella. Siksi hän keskittäisi profiilipäiviä nykyisestä niin, että viikollakin pystytään tarjoamaan 1 600 ykkösiä eikä pelkästään ajettaisi 800–1 000 palkinnoin.

"Jos katson Pohjois-Savon näkökulmasta, vahvat keskusradat Kuopio ja Oulu palvelisivat helposti puolta Suomea, myös Oulusta ylöspäin."

Einari Vidgrén Oy:llä on hevosia Vieremällä 12 ja Ruotsissa yhdeksän, jossa parhaiten on menestyneet hienot 4-vuotiaat Djokovic sekä Grande Diva Sisu.

Juha Vidgrén kertoo, että häntä kaksi vuotta vanhempi Janne ja viisi vuotta nuorempi Jarmo ovat neljästä veljeksestä myös erityisen kiinnostuneita raviurheilusta.

"Isompia päätöksiä tehdään porukalla. Itse hoidan sitten valmentajayhteydenpidot ja rahaliikenteen", hän kuvaa.

Vidgrénien talli on aivan Juhan kodin naapurissa. Ehditkö itse tallihommiin vaihtelun vuoksi?

"Valitettavan vähän olen ehtinyt tekemään. Työn rytmittäminen on sellaista, että siihen en ole ainakaan toistaiseksi päässyt sisälle niin paljon kuin haluaisin."

Kotimaan hevosten joukossa on yksi siitostamma. Tosin starttaavien joukossa on nuorempaa tammakaartia, josta on jo ensi vuonna tarkoitus siirtää muutama siitokseen.

"Haluamme ylläpitää kasvatusta ilman muuta."

Juha Vidgrénillä on myös kiinnostava henkilökohtainen projekti yhdessä vuoden kasvattajaksi juuri valitun Mikko Väisäsen kanssa. Väisäsen kasvatti ja kuningatarkisaan osallistunut Hissun Virva on jo jättänyt kaksi tammaa, joista vanhempi on 3-vuotias.

"Se on sellainen pitkän tähtäimen suunnitelma. Ehkä sitten kun kuusikymppisiä vietetään, niin on päästy lähelle kuningatarehdokkuutta."

Lue Juha Vidgrénin erillinen pitkä haastattelu Maaseudun Tulevaisuudesta. Siitä selviää muun muassa, miten Vidgrén vastaa kyselyihin, jotka koskevat valtakunnallisia luottamustehtäviä.

MT:ssä ja Ravinetissä aiemmin:

Raviratojen valtiontukimallin takana tikittää aikapommi – korjausvelka pahenee, jos radat vain optimoivat toimintatukea

Hevostalouden rahoitusta uhkaa yli 10 prosentin pudotus

Vidgrénien talli etsii uutta valmentajaa

Grande Diva Sisu voitti Sto Sprinterin

Lisää nuoria mukaan raviurheiluun ja talkoisiin – "Tarvitaan kykyä katsoa oman lajin yli"

Viikon vieras: Juha Vidgrénissä ja veljissään elää Einarin vahva perintö