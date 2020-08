Porin Ravit Oy siirtyi ensimmäisenä ravitoimijana arvo-osuusjärjestelmään

Porin Ravit Oy:n tämän vuoden yhtiökokouksessa keväällä päätettiin ns. arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä. Selvitimme kuululta hevosenomistajalta ja lakiasiantuntijalta Henri Steineriltä, mistä on kysymys?

Ville Toivonen

Frido-kasvattajanimen takaa löytyvä Henri Steiner.

Steiner on myös vanha porilainen, mutta Porin raviradan hallintoon hän ei liity millään lailla. Sen sijaan hän on ollut mm. totopelejä ennen Veikkausta pyörittäneen Fintoto Oy:n hallituksen jäsen. Nykyään Steiner keskittyy lakimiehen töihinsä helsinkiläisessä laikiasiantoimistossa sekä harrastaa aktiivisesti hevosia, kuten aina ajaonkohtaisesta Frido-kasvattajanimestä voi huomata. Viime vuoden Kriteriumin ykkönen Raskolnikov Frido esimerkiksi on Steinerin perheen monen sukupolven ravihevoskasvatuksen tulosta.

Mutta asiaan - mikä on ilmiöitään arvo-osuusjärjestelmä, joka kiinnitti huomion mm. Porin Ravit Oy:n yhtikökokouksen tiedoissa? Porin ravirata siirtyi ensimmäisenä raviratana tänä vuonna tähän systeemiin.

"Se on nykyaikaa ja tuo lisää läpinäkyvyyttä omistukseen", Steiner arvioi.

"Oikein positiivinen asia. Osakekirjoilla on taipumus unohtua lipastonlaatikoihin. Sukupolvet vaihtuvat. Arvo-osuusjärjestelmässä osakekirjat siirretään sähköiseen muotoon. Siinä mallissa tiedot osakkeenomistajista on helpompi pitää ajantasalla, ja se antaa myös ulospäin selkeämmän kuvan omistuksista. Onhan yhtiöillä nytkin velvollisuus pitää osakasluettelot ajantasalla, mutta käytännössä se on välillä haastavaa."

Tästä pääset arvo-osuusjärjestelmästä kertovalle wikipediasivulle.

Olisiko tämä hyvä ratkaisu kaikille raviradoille?

"Jos ne ovat osakeyhtiömuotoisia, niin kyllä. Ja useimmathan kai ovat? Kyllä se nykyaikaa olisi."