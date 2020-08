Kontio: "ME:kin oli ulottuvilla Odd Herakleksella - Eetulla ajan keulaan"

Anu Leppänen

Kontiolla on kokemusta monenlaisista huippuhevosista.

Kontion "kylmäveriennätys" oli ennen tätä Jokivarren Kunkulla Elitkampenissa 2016 ajettu 18,6. Hän on saanut ajaa myös kaikkien aikojen nopeimmalla kylmäverihevosella Järvsöfaksilla, joka meni valmentajansa Jan-Olov Perssonin ohjastamana 17,9 Gävlessä 2005. Kontio ohjasti 201 tolppaa saavuttaneella ilmiöllä kahdesti - molemmat voittoja tietysti. Eilen Bollnäsissa hän debytoi tämän hetken maailman kovimman kylmäverisen, norjalaisen Odd Heraklesin, rattailla. Voitto oli odotetusti ylivoimainen. Norjalaisoriin ennätys 18,4 jäi kymmenyksen päähän, mutta Lars O. Romtveitin suojatti vaikuttaa ensimmäiseltä ravurilta vähään aikaan, jossa on ainesta rikkoa Järvsöfaksin yli 15-vuotias kylmäveri-ME.

"Se olisi voinut mennä ME:n jo eilen", Jorma Kontio huokaa.

"Jos olisi ollut kirittäjä tai jos olisin onnistunut ajamaan 1000 metrin väliajaksi 18 enkä 19, niin se olisi ollut aikalailla siinä. Yksin Odd Herakleksellä oli vähän vaikea pitää ihan täyttä vauhtia, ja matkavauhti oli sittenkin liian hiljaista. Voimia jäi varastoon, eli ME oli eilen ja on jatkossakin tämän oriin ulottuvilla. Se on ihan mahdottoman hieno hevonen. Käytöksestä ja muistakin ominaisuuksista tulee ihan kymppi. Ei ihme, että sillä on siitosoriinakin kirjat täynnä."

Olet ajanut monella maailman ykköskylmäverisellä, miten rankkaat ne?

"Siinä erottuu oikeastaan viiden hevosen ryhmä, jotka kaikki saavat täydet pisteet. Jos on pakko sanoa yksi, niin kai se sitten on Järvsöfaks ylittämättömillä näytöillään. Kuitenkin tämä eilinen, Jokivarren Kunkku, Bork Rigel ja Alm Svarten kuuluvat samaan sarjaan. Ihan mahtavia hevosia käytöstä, liikkeitä ja kapasiteettia myöten."

Mitä odotat viikonlopun ohjastuksistasi?

"En osaa niin tarkasti sanoa muista starteista, mutta Elian Webiltä (kultadivisioona T75-5 lauantaina Rommessa) odotan tosi paljon. Sillä on kova rutiini huippuja vastaan juoksemisesta, eikä tässä minusta ole samanvireistä vastustajaa. Milligan's School olisi hevosena sellainen, mutta en usko, että se pystyy vastaamaan meille keulasta näistä asetelmista. Olen aina optimisti, kun ajan tällä hevosella, ja luotan tässäkin omaan ajokkiini. Eiköhän me keulasta ajeta?"