Paras ruuna pääsee mukaan Prix d'Ameriqueen Uutiset Riku Niittynen Aiemmin pelkästään oriille ja tammoille rajattu Euroopan suurin ravikilpailu Prix d'Amerique tammikuun lopussa raottaa oveaan myös ruunahevosille. Ranskan ravien hallituksen esityksen mukaan "paras ruunahevonen" hyväksyttäisiin mukaan.

Miika Lähdeniemi

Neljännen Prix d'Amerique -voittonsa tamma Belina Josselynilla ajanut Jean-Michel Bazire tammikuun 2019 voiton hetkellä. Bazire on kuuluisa myös monista kovista ruunista valmennuksessaan. Hän on jo vuosia ollut ruunien mahdollisuuden osallistua Ameriqueen kannalla. Nyt toive on toteutumassa.

Ranskan ravien keskusjärjestön hallitus päätyi kesän kokouksessaan antamaan mahdollisuuden ruunille ensi tammikuussa sadatta kertaa ajettavassa maan ykkösravikilpailussa Prix d'Ameriquessa. Tähän asti kisa on ollut tiukasti rajattu "siitoshevosille" eli oriille ja tammoille. Nyt on luvassa parhaalle ruunalle paikka kovimpaan kisaan tai vaihtoehtoisesti montén isoimpaan kisaan Prix du Cornuilieriin, joka myös on ollut suljettu ruunilta. Tarkat pistelaskut siitä, miten määritellään "paras ruuna", ovat vielä antamatta julkisuuteen, mutta todennäköisesti asia ratkaistaan Pariisin Talvimeetingin aikana Ameriquen esikisoissa, ns. B-lähdöissä. Prix d'Ameriqueen ajetaan perinteisesti neljä esikisaa, Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne ja Prix de Belgique. Todennäköisesti näistä parhaiten menestystä niittänyt ruuna ensi talvena saanee paikan. Mahdollisesti pisteitä voi kerätä myös joulun alla ajettavista nelivuotiaiden Criterium Continentalista ja viisivuotiaiden Prix Tenor de Baunesta, joiden voittajille on perinteisesti tarjolla paikka Ameriquessa. Linkki ranskalaisen ravisivuston province-courses.fr uutiseen. Aiheet Prix d'Amerique Ruuna Jean-Michel Bazire