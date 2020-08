Pakkanen Staro Miamista: Suomea edustetaan ja pärjäämään mennään

Anu Leppänen

Staro Miamin upea 3-vuotiskausi (eniten ansainnut suomalaishevonen 2018) huomioitiin kunniamaininnalla Ravigaalassa 2019 tammikuussa. Kunniamaininnan ottivat vastaan Ari-Pekka ja Etta Pakkanen, joista isä-Pakkanen on tänään Vermossa, tytär Solvallassa tähtitamman kanssa.

Aripekka Pakkanen lähtee illaksi Vermoon tallin viiden kilpahevosen kanssa. Tyttärensä Etta Pakkanen on jo Ruotsissa hoidokkinsa Staro Miamin kanssa valmistautumassa tammojen EM-kilpailuun, jossa on 900000 kruunun ykköspalkinto. Staro Miamin koko taustaryhmä omistaja Martti Simosta myöten on suomalainen, mutta tamma on Ruotsin rekisterissä ja edustaa siksi tavallaan Ruotsia.

"Kyllä me omasta mielestämme edustamme Suomea", vakuuttaa Aripekka Pakkanen.

"Teknisestihän asia menee noin, että Ruotsin kiintiössä ollaan. Ruotsista oli tulossa kovat tammat, ja vähän sai jännittää, mahtuuko tuohon joukkueeseen. Se meni kuitenkin lopulta aika lailla siten, kuin osasimme arvatakin, ja onneksi mahduimme mukaan. Tamma on nimittäin huippuiskussa, ja ihan menestymään lähdemme. Vaihtoehdot siitä, miten menee ovat tietenkin monet."

Yleensä raviurheilun kansainvälisissä suurkilpailuissa hevosen edustama maa määräytyy omistajan kansallisuuden mukaan, joten Staro Miamin voi ihan perustellustikin sanoa edustavan Suomea.

"Staro Miami on ollut hyvä kauden kaikissa starteissa, ja se on tammaksi muutenkin tehnyt hyvin tasaista jälkeä urallaan. Reissu on kuulemma sujunut erinomaisesti. Kiihdytys tulee ratkaisemaan paljon. Siihen on varmaan pakko satsata tänään, ja on vähän arvoitus, kuinka lujaa pääsemme liikkeelle muihin verrattuna, ja minkä paikan saamme. Juoksun onnistuessa arvioin ilman muuta, että Staro on yksi niistä, joka kisan voi voittaa. Varustus on vakiintunut nyt samaksi jo pitemmän aikaa. Ilman etukenkiä, jenkkikärryt ja vedettävät puolilaput. Seuraavaksi on suunnitteilla Ruotsin mestaruus, jossa kohdattaisiin varmasti osaksi samoja hevosia."

Aripekka Pakkanen on tässä koronatilanteessa pakotettu pysymään Suomessa.

"Joo, ei voi mitenkään olla kahta viikkoa pois tallin arjesta juuri nyt. Etta on hevosen kanssa reissannut paljon aikaisemminkin, ja paikat Sisulla ja Solvallassa ovat tuttuja, joten sikäli ei ole huolta. Staro Miami on asunutkin Sisulla puoli vuotta, joten se viihtyy takuulla. Nyt sinne mentiin eilen. Etta on sisarensa kanssa reissussa, ja tytöt ovat sitten kaksi viikkoa karanteenissa palatessaan. He eivät voi tulla tallille, mutta ohjeistus oli sellainen, että yksissä raveissa saa käydä töissä karanteenin aikana, eli Etta lähtee Tammaderbyyn Vermoon hoidokkinsa Even Smaller Plumin kanssa, mutta muuten pysyttelee karanteenissa. Tällainen oli ohjeistus."

Suomessakin riittää keskiviikkoiltana työsarkaa, sillä tallista starttaa tosiaan viisi Vermossa.

"Vähän huonoja lähtöpaikkoja, mutta muuten on odotuksia Vermossakin. Yank Match (T65-1) vaatii nappireissun varsinkin loppukaarteessa, mutta jos se pääsee kirimään suoralle hyvän reissun jälkeen, se voi yllättää. Loppukaarre ulkoratoja ei vain toimi sille lainkaan, se on opittu. Treasure Of Pirate (T65-3) on ollut ehkä vähän vaisu. Antti Teivainen sanoi, että se on ravannut paremmin lämmityksissä kengät jalassa, joten kengät jäävät nyt alle. Viimeksi oli kyllä ihan tekemätön paikkakin. Nyt on pitkähkö starttiväli, ja en odota ihmeitä. Believer ja Arcie's Arsenal (T65-4) ovat tasaveroiset, ja kumpikin potentiaalisia ikäluokkahevosia. Paikat ovat kehnot, mutta molempien kengitystä kevennetään, enkä yllättyisi kummankaan menestyksestä, jos juoksu onnistuu. En osaa sanoa, kumpi on parempi. Essie Gonzales (lähtö 10) on hyvä tamma, mutta viimeksi se oli koko päivän ihan sekaisin, mikä oli outoa. Normaalisti tamma on rauhallinen. Liekö ampiainen pistänyt kipeään paikkaan vai mitä? Paikka on tässäkin ulkona, mutta odota sittenkin hyvä suoritusta. Sarjakin on kova, mutta silti uskon tamman olevan riittävä tällaisiin tehtäviin."

Vermon ravit alkavat kello 18 ja Solvallan klo 19. Vermon T65 sulkeutuu 19.10 ja Solvallan T75 lähdöstä viisi klo 20.30. Tammojen EM, jossa Staro Miami esiintyy, on Solvallan lähtö seitsemän (T75-3 ja T5-1), joka ajetaan aikataulun mukaan 21.15.