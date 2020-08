Päivän ravit: Pääradat tarjoavat viiden tähden ravi-illan

Keskiviikko on yksi ravisyksyn hienoimmista päivistä. Laadukasta raviurheilua on tarjolla Suomen ja Ruotsin pääradoilta Vermosta ja Solvallasta.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Helsinki-ajo on portti Finlandiaan, sen tietävät Lexus Dreamin takaa löytyvät Ari Moilanen, Markku Nieminen ja Johanna Kyläkoski. Tuulennopea Lexus Dream lataa Vermon illan yhdeksännessä lähdössä usvaa putkeen ja lähtee haastamaan SE-hirmu Next Directionin.

Vermon laatuillan pistävät vauhtiin kaksivuotiaat lämminveriset Pekka Korven Combojen ja Olli Henttosen uransa kunniakkaalla kakkossijalla avanneen Indigo Sisun johdolla.

Kolmevuotispokaalin kymppitonnin ykköspalkinnon jahdista joutuu vetäytymään sivuun ikäluokan ykkösnimi An-Dorra. Näin kultaa kohti kiilaavat Mask Off, Star Town Kemp, Believer, Yolo Savoy ja Arcie's Arsenal.

Helsinki-ajon kiintotähti on SE-ruuna ja St Michel-sankari Next Direction. Mukana on myös tuore suurmestari Le Gros Bill. Molemmilla on jo piletti Finlandia-ajoon.

Näyttöjä 4. syyskuuta ravattavaan suurlähtöön pyrkivät antamaan Lexus Dream, Hotshot Luca, Justice Ås ja avoimella ykköstasolla debytoiva Thai Profit.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Solvallan Toto75-keskiviikko saa suut messingille. Tammojen Euroopan mestaruudessa puolustaa sinivalkoisia värejä – vaikka virallisesti syntymämaansa mukaan Ruotsia edustaakin – Aripekka Pakkasen valmentama Staro Miami.

Timo Nurmokselta puhdasta jälkeä tehnyt Seismic Wave kohtaa 5-vuotishuippujen Jubileumspokalenissa Missle Hillin johtamat kivikovat haastajat. Panoksena on miljoonan kruunun ensipalkinto.

Jubileumsstayernissa pyrkii Katja Melkon treenaama Exaudio Vici paalulta karkuun Ble du Gersiltä.

Big Noon Pokalenissa loistaa Eugen Pylvänäisen Muistoajon kakkonen Golden Tricks.

Solvallan Toto75-peli starttaa kello 20.30.

TotoTV:ssä studiolähetys kello 18.30-23.00. Juontajana toimii Jere Törmänen. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi, Lauri Hyvönen ja Riku Niittynen.