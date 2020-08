Jukka-Pekka Kauhanen: ”Terveellä urheiluhengellä Retua haastamaan”

Suomen Hippos/Hanna Laakso

Harja hulmuten Parvelan Retua haastamaan! Säihkeen Sähinä kuuluu ikäluokkansa eturiviin. Jukka-Pekka Kauhasen luotsattava oli Kriteriumissa ja Oulu Expressissä kolmas, Tawaststjernan Muistoajossa, SHKL Cupissa ja Varsakunkussa kakkonen.

Ajoitus on onnistunut. Jukka-Pekka Kauhanen vastaa puhelimeensa Säihkeen Sähinän kärryiltä.

”Tässä ajelen oriilla heinäpellolla. Hevonen hirnuu ja korvat ovat pystyssä. Kaikki on hyvin, ja Säihkeen Sähinä on pirteällä päällä. Huomenna (perjantaina) vielä viimeistellään ajamalla vetoja”, Kauhanen kertoo.

Ikäluokkansa ehdottomaan eliittiin kuuluva Säihkeen Sähinä on sijoittunut kauden kuudessa startissaan viidesti kolmen parhaan porukkaan. Seinäjoen Kuninkuusravien yhteydessä kisattu Pikkukunkku muodostaa mitalisarjaan ainoan kauneusvirheen.

”Seinäjoen startin jälkeen paljastui, että oriin veriarvoissa oli sanomista. Sen vuoksi oli Derby-karsinnan alla pelko ahterissa, että miten kisa menee. No, sehän meni onneksi hyvin.”

”Karsinnan jälkeen sitten pelotti, että veriarvot pomppaavat uudelleen, niin kuin niillä on joskus tapana. Näin ei käynyt, ja Säihkeen Sähinä otti karsintajuoksun kaikin puolin oikealla tavalla.”

Kauhanen jatkaa, että tapahtumien valossa hän odottaa suojattinsa olevan loppukilvassa selvästi terhakamman kuin karsinnassa.

Puheet kääntyvät finaalin taktisiin kuvioihin. Kauhanen sanoo, ettei ole vielä ”ajanut” lähtöä.

”Enkä hirveänä aio etukäteissuunnitelmia tehdäkään. Liika pähkäily saattaa olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Kiihdytyksessä tuskin ollaan eturintamassa, siinä on nopeita avaajia. Lähden ajamaan oriille omaa juoksua, ja katsotaan sitten tilanteen mukaan, mitä ratkaisuja tehdään.”

Vuonna 2015 syntyneiden ikäluokassa on yksi yli muiden, 22 kertaa putkeen voittanut sensaatio Parvelan Retu. Useana tavallisena vuonna Säihkeen Sähinä olisi ollut ikäluokan kuningas, tai ainakin selvä perintöprinssi. Nyt muiden ylle on langennut Parvelan Retun pitkä varjo. Miltä Kauhasesta tuntuu, kun juuri tähän vuosikertaan on sattunut moinen poikkeusyksilö?

”En mää ajattele asiaa noin. Olen tyytyväinen omaan hevoseeni ja sen kehityskaareen. Ori on ottanut viime kaudesta askelia eteenpäin ja saavuttanutkin Parvelan Retua. Säihkeen Sähinää rakennetaan sillä mielellä, että oriin parhaat vuodet ovat edessäpäin. Upeaahan se on olla jahtaamassa ikäluokkalähtöjen isoja palkintoja, mutta meidän tavoitteet ovat jossain muualla.”

”Säihkeen Sähinä on tullut – pois lukien tuo Seinäjoen kisa – hyvällä ilmeellä aina maaliin. Viimeinen satanen on ollut oriilla se vahvin.”

Kauhasella on kokemusta Keskisuomalainen Derbyn voitosta. Vuonna 2007 hän juhli täysosumaa oman kasvattinsa Calle Dahlian kera.

”Terveellä urheiluhengellä lähdetään suosikkia haastamaan. Tawaststjernan Muistoajossa pistimme Retulle jo kampoihin. Aina haaveillaan voittamisesta, mutta vielä voi Retu jäädä kiinni saamatta.”

Mikä on Kauhasen rankingin kolmen kärki Keskisuomalainen Derbyyn?

”Ykkösenä Parvelan Retu, kakkosena Säihkeen Sähinä ja kolmantena Stallone. Yllättäjän rooliin tarjoan Vilkkeen Velmua.”