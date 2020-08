Viikonlopun ravit: Retun Derby

Keskisuomalainen Derby on viikonvaihteen ykköstapaus. Parvelan Retu johtaa viisivuotiaiden orkesteria tuttuun tapaan - ellei sitten sisärata tuo ylimääräisiä mutkia matkaan. Killerin kierroksen toinen iso kisa on Cartivet Meetingin finaali.

Elina Paavola

Kajaanilaiskaksikko Whogonow ja Janne Lukkari hakee Killerin Cartivet Meetingin finaalista kymppitonnin ensirahaa. Rautaisessa kunnossa kisaavaa Whogonow'ta valmentaa Mikko Koivu.

Perjantai 21. elokuuta

Perjantain aluksi katseet kohdistuvat Kaustiselle, kun historian toiset After Work -ravit kisataan Nikulassa. Toto4-pankkina toimii Hannu Hietasen Taj One. Ravien viimeisessä lähdössä nähdään Kaj Timgrenin lahjakas 3-vuotias Tim Jerry.

Illan Toto5-ravit tarjoilee Turku. Lämminveristen ykkössarjassa viimeistelee virettään Tammavaltikkaan kuukauden huilannut Selene Lune. Taustatukea antavat seurakaverit North Lexus ja Questionmark Me.

Kakkossarjassa kohtaavat viimeksi Kuopiossa juhlinut EL Dirtyman, Kai Kumannolta avaava Cavalier Brodde ja heikkojen lähtöpaikkojen riivaama Quite Special.

Yksi illan tähdistä on uransa voitokkaasti ja kovalla kolmevuotistuloksella 16,0ke avannut Stonecapes Tricky. Tamma tulee - yllätys, yllätys - Koivusten tallista.

Kuopion kakkosravien mielenkiintoisimpia nimiä on Broadway Appolo. Yli puolen vuoden paussilta palaavan amerikkalaisen kunnon pistää puntariin Elliot Web.

Kaustisen After Work -ravit kello 15.30 alkaen. Kuopion Toto4-kisat starttaavat 17.30, ja Turun Toto5-ravit 18.

Illan Toto64-peli isketään Kalmariin. Peter Untersteiner on avainroolissa. Hänellä on monta oivaa voittosaumaa Toto64-kohteissa, lähtien Joker of Steelistä.

Kalmarin Toto64 alkaa 20.30.

TotoTalk-lähetys TotoTV:ssä kello 18-23.

Lauantai 22. elokuuta

Virttynyt sanonta ”vie tuhkatkin pesästä” täsmää täydellisesti suomenhevossensaatio Parvelan Retuun. Ori on jo napannut ansiolistalleen Kriteriumin, Satakunta-ajon, Oulu Expressin, Pikkukunkun, Pikkuprinssin, Pikkupelimannin, SHKL Cupin, Varsakunkun ja Tawaststjernan Muistoajon täysosumat.

Lauantaina listalle liitettäneen suomenhevosten Derby. Parvelan Retu hakee uskomattomasti jo 23. peräkkäistä täysosumaansa. Toki poisjäännin myötä sisäradalle laskeutunut lähtöpaikka saattaa olla riskitekijä.

Haastajaosastolla ollaan Stallonen ja Säihkeen Sähinän kipparoimina valmiina panemaan Retulle kampoihin.

Killerillä on ohjelmassa myös Cartivet Meetingin finaali. Suosikin paineet kantaa pakista huolimatta Whogonow, joka on hurmannut viime kisoissaan.

Yksi lauantain odotetuimmista hetkistä on SE-oriin ja aikansa derbynelosen Callexin comeback.

Lauantai-iltana nähdään Porissa kovia nimiä kuninkuuskisan kaksinkertaisen vitosen Joriinin, yhtä vaille kaikki starttinsa voittaneen Nu Delin ja väkevästi vääntävän Minecraftin johdolla.

Jyväskylän Toto75-ravit vauhtiin kello 13.30. Porissa ravataan kello 18 alkaen.

Ruotsin lauantaiset Toto75-ratkaisut tarjoilee Solänget. Toto75-pelissä on mojova, yli 2,25 miljoonan euron bonus.

Pronssidivisioonassa riittää suomalaisittain mielenkiintoa, kun Risto Airaksisen Anything For You lähtee ryöstöretkelle länsinaapuriin. Mukana kisassa on myös Ruotsissa pidempään vaikuttanut Kaptah.

Perinteisessä, vuodesta 1967 lähtien kisatussa Silverörnenissä ovat Suomen toivoja Bodenin Scandal Play Minnen kolmonen Top of the World ja Malja-ajon pronssimitalisti Regent Zet. Vastassa ovat viimeksi alle kymppiä kiitänyt Diamanten ja kasipallon arvonnassa saanut Dreammoko.

Solängetin Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.15 – 20.00. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki, Tapio Hoikka ja Riku Niittynen.

Sunnuntai 23. elokuuta

Vilkkaan ravipäivän avaa Kajaani. Lämminveristen Nordic Cup alkaa olla ratkaisuvaiheessaan. Tuttu taistelupari Outfield Ozzy – Zola Soft käy jälleen keskinäistä kavionvääntöä.

Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa tekee paluun baanoille muhkealla voittoprosentilla kisaava Vallun Ralli. Lämminveristen yläsarjassa järjestävät maukkaan matsin Minto's Don Juan ja Tellmeastory.

Riihimäki pistää kautensa pakettiin sunnuntai-iltana. Riihimäki Grand Prix'tä isännöi Tito C.A., vaikkakin sisäradan saanut starttikanuuna Majestic Man tiukasti hanttiin paneekin.

Toto65-pelin päätöksessä seurataan, uusiiko nyt Ari Moilasen kärryilleen saava Haltija viimekertaisen voittonsa.

Kajaanissa ravataan kello 13 ja Riihimäellä kello 17 alkaen.

Sunnuntain Toto75 Grand Slam ravataan Solvallassa. Pelissä on ekstrarahaa jaossa yli 384 000 euroa.

Päivä päättyy Owners Trophyyn, missä Petri Salmelan Makethemark heittelee haastajana kapuloita Heavy Soundin rattaisiin.

Solvallan Toto75-peli starttaa kello 16.00.