Janita Antti-Roikon mukaan Montén puitteet kehittyvät Suomessa jatkuvasti —”Ei ole enää sitä, että kaksi juoksee maaliin ja loput konttaa”

Carolina Husu

Ashley Face kuuluu hevos­valmentaja Janita Antti-Roikon lupaavimpiin valmennettaviin.

Ravivalmentaja Janita Antti-­Roiko päätti yli kolme vuotta sitten siirtyä jatkamaan ravi­uraansa sukunsa kotitilalle Mäntyharjuun. Ennen muuttoa Antti-­Roiko piti tallia Vihdissä.

”Vieraissa paikoissa kun olet ja vuokrapaikalla, niin kaikkea aikansa. Täällä Mäntyharjussa on ihan huippupaikat ja tallit olivat silloin vielä ihan tyhjillään, niin päädyin sitten tänne.”

Siirtyminen Vihdistä Mäntyharjuun tapahtui lopulta todella nopealla aikataululla.

”Päätöksestä viikko, niin kaikki oli jo siirretty.”

Kolmen Mäntyharjussa vietetyn vuoden jälkeen Antti-Roiko kertoo olevansa päätökseensä tyytyväinen.

Paikkakunnalla on ravivalmentajan mukaan loistavat puitteet raviurheilulle. Etenkin varsojen valmentaminen on Antti-Roikon mukaan tehty erittäin turvalliseksi.

”Hevosystäväin seuralla on tässä lähellä harjoitusrata. Ajoradat ovat kahdeksan metriä leveitä. Siellä on kunnon mäkilenkki, ja hiittisuora on 800 metriä pitkä.”

Harjoitusrata palvelee Antti-­Roikon mukaan hyvin myös hevosharrastajia.

”Itse pääsen ajamaan tallista suoraan radalle, mutta harjoitusradalta löytyvät myös valjastuskatokset, valot, vedet ja kaikki”, Antti-Roiko kiittelee.

Kokonaisuuden kruunaavat läheisyydessä sijaitsevat metsätiet, joilla hevosia on hyvä ajattaa.

Hyvistä puitteista huolimatta uuteen paikkaan sopeutuminen vaatii aikaa niin hevoselta kuin valmentajalta.

Valmennettavien tuloskunto on noussut vuosi vuodelta paremmaksi, ja vuosittaiset voittosummat ovat nousseet maltillisesti.

Tänä vuonna torstaihin mennessä Antti-Roikon valmennettaville oli kertynyt voittosummina yhteensä 21 240 euroa, mikä on enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

”Eka vuosi meni vielä opetellessa paikkoja, toisena vuotena pääsi jo vähän paremmin treenaamaan. Tänä vuonna en voi ainakaan moittia hevosten tulosta. Hevosten tasoon nähden tosi moni on tehnyt todella hyviä suorituksia.”

Antti-Roikon suojatit kisaavat niin kärry- kuin montélähdöissä. Montéssa eli raviratsastuksessa hevoselta vaaditaan valmentajan mukaan hiukan kärryajoa parempaa tasapainoa ja vankkaa terveyttä.

”Terve hevosen pitää tietysti olla kärrylähdöissäkin, mutta mahdolliset pikkuvaivat korostuvat montéssa enemmän”, Antti-­Roiko täsmentää.

”Jos hevonen on kärrylähdöissä pikkuvaivainen, niin kun laittaa apuaisat kiinni, niin se on kuin luotijuna. Montéssa voit ajatella, että ’voi kun olisi apu­aisat’, mutta ei se ajattelu mitään hyödytä.”

Montén kisapuitteissa riittää Antti-Roikon mukaan yhä Suomessa kehitettävää. Radalla sattuu haavereita harmittavan usein.

”Toisinaan lähdöt ovat hirmu siistejä ja kaikilla on turvallista, mutta välillä kaista-ajo uupuu.”

Antti-Roiko uskoo, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Olot kohenevat jatkuvasti.

”Saadaan lisää lähtöjä, saadaan enemmän rahaa lähtöihin, saadaan parempia hevosia ja lähdöt ovat tasaisempia. Monté ei ole enää sitä, että kaksi juoksee maaliin ja loput konttaa.”

Antti-­Roikon lupaavimpiin valmennettaviin kuulu kolmevuotias Ashley Face. Viime vuoden syyskuussa kisauransa aloittanut ori on yltänyt neljässä startissa yhteen voittoon.

”Ashley Face oli kuukauden ikäinen, kun se tuli minulle kolme vuotta sitten. Sitä on saanut alusta asti rakentaa, ja se oli hirveän varhaiskypsä.”

Antti-Roiko ajoi Ashley Facella ensimmäisen koelähdön jo hevosen ollessa kaksivuotias. Pientä takapakkiakin matkalla on tullut vastaan.

”Hevonen kävi vähän turhan kuumana treenatessa. Viime talvi vielä harjoiteltiin, nyt on muutama startti juostu ja olen ollut ihan tyytyväinen tuloksiin.”

Ashley Facen lisäksi Antti-­Roiko on laskenut suurimmat menestysodotuksensa uuden sukupolven varaan.

”Nuoriin on nyt kovasti satsattu. On tämän vuotuisia varsoja, ja taas on tammoja kantavana. On omia tammoja ja vieraiden tammoja. Kyllä mä nyt toivon