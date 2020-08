Ruotsin "uusi" varsahuutokauppa pannukakuksi - jatkuu ja jatkuu

Anu Leppänen

Kuvaa aikaisemmasta Wenngarnin Sweden International Yearling Sale -huutokaupasta.

Korona pakotti Ruotsin merkittävimpiin nousseen varsahuutokaupan ensin kaupankäynnin osalta nettiin, ja siellä huutokauppasivun toimintahäiriöiden vuoksi "huutaminen" jatkuu nyt toista viikkoa. Ensin huutokaupan piti päättyä viime tiistaina, sitten eilen ja viimeisin tieto on, että kaupankäynti päättyy torstaina.

Sweden International Yearling Sale teki yhteistyösopimuksen uuden huutokauppa-alustan Travera.nu:n kanssa. Traveran taustalla ovat kokeneet hevostoimijat aiemmin Travrondenin ja nykyään Sulkysportin toimittaja Ola Lernå ja kasvattaja Emmelie Arneng, joka on naimisissa aiemman jalkapallotähti Johan Arnengin kanssa. Jälkimmäinen puolestaan on hoitanut myöhemmin Stall Zetin (Daniel Redénin talli) siitosorien markkinointia ja julkisuutta. Travera.nu alotti reilu viikko sitten lauantaina muutaman kovan siitostamman testihuutokaupalla jatkaakseen tiistaina "isolla rysäyksellä" huippusukuisten varsojen (toistasataa myytävää hevosta) kaupalla.

Travera.nu:n alku olisi voinut mennä paremminkin, sillä lauantain avaushuutokauppa keskeytettiin ja siirtyi hamaan tulevaisuuteen. Seuraavalla eli viime viikollakaan ei mennyt hyvin. Tiistain huutokauppa toteutettiin osaksi fyysisesti Solvallassa, osaksi netissä. Myytävät varsat olivat Solvallassa alkuviikosta nähtävissä rajoitetulle katsojajoukolle, mm. ravivalmentajille, ja tiistaina piti tapahtua niiden myynti. Nettisivu ei toiminut tälläkään kertaa, ja järjestäjät ilmoittivat huutokaupan jatkuvan sunnuntaihin saakka. Eri hevosten huudot oli järjestetty loppumaan porrastetusti numerojärjestyksessä, kuten "oikeassa huutokaupassa", ja myyntipäivästä sekä uudestä viimeisestä päivästä järjestettiin livelähetystä.

Viikolla sivu toimi, ja osan varsoista hinnat nousivat jo lupaavasti. Mm. Ready Cashin ja Moving Onin 09,9 poika On The Move on jo 1,5 miljoonassa kruunussa. Sunnuntaina sivu tilttasi kuitenkin siis uudelleen, ja nyt ilmoitettiin huutamisen jatkuvan ensi torstaille saakka. Yksivuotiaiden varsojen ennätys on alkukesän Menhammarin huutokaupan 1,8 miljoonaa kruunua, joten se saattaisi torstaihin mennessä rikkoutua.

Varsat on siis viety jo takaisin kotiin, mutta huutokauppa senkun jatkuu vaan. Torstaina nähdään taas, saataisiko Sweden International Yearling Sale 2020 pakettiin tällä kertaa?

Tästä pääset huutokaupan tarjoussivulle, On The Move löytyy numerolla 142.

Tästä pääset myytävien hevosten luettelosivuille, kuviin, tietoihin ja videoihin.