Heart Of Steel, 09,3, Finlandian uusi nimi - Stoletheshow ratkeaa tiistaina

Peter Untersteiner saapuu kolmatta kertaa yrittämään Finlandia-ajon valloitusta. Tällä kertaa ajokkina on ruuna Heart Of Steel, joka yllättäen ei saanut paikkaa Elitloppetissa, vaikka oli voittanut kevään Copenhagen Cupin.

Terhi Piispa-Helisten

Peter Untersteinerin ajokki Heart Of Steel (arkistokuva Solvallasta) meni Tingsrydin mailin mittaisen kavuiouran rataennätyksen 09,3 viime startissaan. Ruuna sai kutsun Finlandia-ajoon.

Tämän koronavuoden Finlandia-ajoon on 11 päivää, ja spekulaatiot kihisevät luonnollisesti kuumina. Viime päivät on kohistu Jubileumspokalenissa mahtavasti 08-vauhtisen avauskierroksen keulasta kakkoseksi kestäneen Stoletheshown tulosta Vermoon. Ecurie D.:n taustalta tutun Marko Kreivin toinen huippuhevonen on kuitenkin saanut palautua rauhassa viime keskiviikon urotyöstään, ja sen valmentaja Marcus Lindgren päättää osallistumisesta huomisen treenin jälkeen.

Sen sijaan maanantai toi tulleessaan uuden ruotsalaishevosen, Heart Of Steelin. Ruuna paineli viime startissaan Tingsrydin Pohjoismaiden ainoan mailin mittaisen kaviouran rataennätykseksi ja omaksi ennätyksekseen myös johtaneen Racing Mangen rinnalta 09,3. Peter Untersteiner tunsi itsensä varmasti tosi pettyneeksi, kun Heart Of Steelille ei irronnut paikkaa Elitloppetissa, vaikka valjakko kiri tiukassa maaliintulossa Copenhagen Cupin ykköseksi Kööpenhaminassa 17. toukokuuta.

Finlandia-ajoon 2020 tähän mennessä kutsutut hevoset ovat: Elian Web, Next Direction, Le Gros Bill, Double Exposure, Cameron Evo ja Heart Of Steel.

