Mika Taittosella jännä keskiviikkoilta derbykuvioissa - kaksi uutta valmennettavaakin

Mika Taittosella on kahden uuden valmennettavan myötä seitsemän hevosen talli. Keskiviikko on Taittosen tallille erityisen kiintoisa, kun Dauntless Girl startaa Tammaderbyn ja River King Derbyn karsinnassa.

Ville Toivonen

Mika Taittosella on jännät paikat.

Vaikka materiaali on rajallisen kokoinen, Taittosella on mielenkiintoisia valmennettavia. Kummallakin keskiviikon starttihevosella on finaalisaumoja, ja tallin muillakin tapauksilla on hyvä lähteä tuleviin kilpailuihin. Tuoreimmat valmennettavat ovat Krampus Ari Hartikaiselta ja Almost One Year Katja Salmiselta. Mennään kuitenkin kovimpaan paikkaan eli derbyhevosiin ensin.

"Molemmilla voisi olla saumaa finaaliin, jos oikein hyvin kävisi", Taittonen arvioi.

"Tammoissa finaalipaikkoja on niin paljon, kuusi parasta pääsee eteenpäin. Dauntless Girlillä (Vermo, lähtö 2, Tammaderbyn karsinta) ratkaisevaa on, pääseekö sillä kärjen lähelle sisäradalle. Vaikka vikaa ei ole löytynyt, se menee vinossa ulompana rataa, mutta suorassa sisärataa pitkin. Lataan alkuun niin paljon kuin lähtee, mutta niin varmaan muutkin. Ei tehdä varustemuutoksia, jenkellä mennään ja vetolapuilla. Voisin koittaa vaikka keulasta, jos sinne pääsisi."

"River King (Vermo, lähtö 4, Derbyn karsinta) meni Lahdessa jenkkikärryistä, mutta se ei mahtunut ravaamaan, vaan kolisutteli ramppeihin, joten sikälikin esitys oli kova. Joko saamme lainaksi isommat jenkit tai sitten ajetaan tavan kärryistä. Edellisessä startissa sillä lensi kenkä, ja kun se menee vielä aika raskaassa kengässäkin, ei se mennyt ravia. Normaalisti ruuna on ravivarma ja se avaakin kovaa, joten kun kävi lähtöpaikan kanssa tuuri, haaveilemme kyllä vähän finaalipaikasta, vaikka hevonen on kokematon. Karsinta tuntuu aika tasaiselta, ja juoksunkulkukin varmaan ratkaisee."

Loppuviikon aikana tallista starttaa vielä kolme hevosta.

"Krampus (Forssa lauantai, T75-4) on mennyt meillä jarrukärrytreeniä. Kyllä se ihan mahdolliselta tuntuu, kun pääsee yksin paalulta. Jos pääsemme ensimmäisen kaarteen ravia, joutuvat ne muutkin juoksemaan. Siinä on sellaista ongelmaa, että sillä on hirmu isot liikkeet pienelle hevoselle, mutta yritetään mennä ravilla."

"Truedream A.F. (Lahti sunnuntai T5-4) on kyllä melkein tallin paras hevonen. Tai en osaa sanoa kumpi on jatkossa parempi, se vai River King, mutta molemmat ovat lahjakkaita. Seinäjoella tuli ennätys, mutta ruuna osoittautui kuitenkin räkäiseksi, vaikka tähystimme kurkun ennen kisaa. Nyt se on treenannut taas hyvin, ja odotan onnistumista. Royal Wictorialla (Lahti T5-3) olemme tyytyväisiä rahasijaan."