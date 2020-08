Päivän ravit: Suurta suomalaista raviunelmaa jahtaamassa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Määrätietoisesti kohti Suurta Suomalaista Derbyä. Mahtava Mascate Match epäonnistui kolmevuotiskauden isoimmassa kisassa Kriteriumissa. Ikäluokan ykkönen hakee nyt hyvitystä nelivuotiaiden suurimmasta koitoksesta.

Ikäluokan eliitti mielii klassikkokisa Derbyn finaaliin suomalaisen lämminveriurheilun supernovan Mascate Matchin johdolla.

Mielenkiintoisia seurattavia ovat tauolta tuleva Kriterium-voittaja Raskolnikov Frido, tallia vaihtanut Always Ready sekä kohti ikäluokan eturiviä syöksyvät Samvais ja Main Stage.

Derbyn alkuerien Kaksari-peleihin on asetettu 2 000 euron bonukset.

Kuuden Derby-karsinnan ohella Vermossa on ohjelmassa on kaksi Arvid Åvallin TammaDerbyn alkuerää. Niiden vetonaulana paahtaa maanmainio Peanuts.

Derby-mittelöjen ohella Vermo tarjoaa muutenkin parastaan. Isokengässä kisaavat viimevuotinen kuningas ja tämän vuoden perintöprinssi Tähen Toivomus, Antti Ojanperän kivikova kaksikko Vappuäijä - Josveis sekä kuninkuuskisakävijät Sheikki ja A.T. Veeti.

Illan kymppilähdössä nautitaan tappiottoman suurlupauksen Consalvon vaivattomasta menosta.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Elokuu lähestyy loppuaan, ja keskiviikkona siirrytään Ruotsin Toto86-pelissä ”talviaikaan” eli kahden radan malliin. Kasikuuskierros ravataan akselilla Solvalla-Åby.

Ohjelmassa on useita 3- ja 4-vuotiaiden matseja. Suomalaisittain kiinnostava nimi on Toto86-päätöksen Keira de Veluwe. Brad ja Hachiko de Veluwen pikkusisko on saanut taas taakakseen kasiradan.

Toto86-peli starttaa kello 20.30.

TotoTV:ssä studiolähetys kello 18.30-23.00. Juontajana toimii Jere Törmänen. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi, Lauri Hyvönen ja Riku Niittynen.