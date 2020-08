Korona tyhjensi Petri Fredinin tallin – tammalupaus tuli täyttämään tyhjiötä

Ville Toivonen

Korona iski kovaa Petri Fredinin valmennustoimintaan, mutta nyt tallissa on uusi lupaus. Fredinin menestyshevosia ovat olleet 21,4-aikainen Humun Humu, Satakunta-ajon sankari Huvin Prinssi ja Pikkuprinssin voittaja Vilinän Vilperi.

Petri Fredin on saanut valmennukseensa voimistaan tunnetun tammalahjakkuuden Lumo-Pekunan. Kuusivuotias on ottanut 40:stä startistaan viisi voittoa ja 13 himmeämpää totosijaa. Täyden matkan tamma on polkaissut auton takaa lukemiin 26,7. Tili on karttunut lähes 17 000 euron edestä.

Lumo-Pekuna kärsii Fredinin mukaan kavioluun hiusmurtumasta.

”Edessä on kolmen kuukauden toipilasloma, sitten aletaan treenata. Tämä on tosi hyvä ja vahva tamma. Jos Lumo-Pekuna petraa pykälän, se pystyy ihan tammojen ykköstasolle”, Fredin näkee.

Fredin jatkaa, että Lumo-Pekunan omistaja Otto Palm on hänen tuttunsa.

”Tuskin tamma muuten tänne olisi tullutkaan. Kyllä on niin hiljaista ollut. Josko Lumo-Pekunan myötä saisi uutta nostetta”, Fredin huokaa.

Hän kertoo, että korona oli pienelle talliyrittäjälle suonenisku.

”Kolme starttihevosta lähti koronatauon aikana tallista. Nyt ei tässä ole yhtään kilpailukuntoista, vain toipilas Lumo-Pekuna, varsa ja eläköityvä Humun Humu.”

”Viime aikoina on tarjottu vuositasolla ainoastaan yhtä-kahta hevosta treeniin, nyt ei sitäkään. Huonolta näyttää. Tällä hetkellä olen ensimmäistä kertaa elämäni aikana sairauslomalla. Voi olla, että tässä täytyy sen jälkeen alkaa katsella muita hommia.”

Fredin sanoo, että ravityöt ovat elättäneet hänet parikymppisestä tähän päivään. Nyt hän on 47-vuotias.

”Ei huvittaisi lähteä pakkaamaan rautaputkia tehtaalle, kyllä motivaatio ravihommiin on edelleen kova. Hevosia otan mielelläni treeniin, ja kai tässä on vuosien varrella ravien saralla saanut jotain aikaankin”, sanoo tällä vuosituhannella valmennettavillaan 179 voittoa saavuttanut Fredin.