Janne Korpi ei pääse katsomaan American Heron derbyfinaalia

Tomi Kaminen

Täältä tullaan Derby! Janne Korven osaomistama ja -kasvattama American Hero ottaa paikan auringossa vastaansanomattomasti keulapaikalta.

Ensin hankitaan hevonen, sitten pitää ehkä odottaa vuosia. Voi olla, että suuri menestys saapuu vasta seuraavassa sukupolvessa hevosia - jos on tuuria. Ja jos on tuuria, voi päästä katsomaan oman kasvattinsa huippuhetkeä esimerkiksi Suuressa Suomalaisessa Derbyssä - tai sitten ei. Janne Korpi on osakkaana kavereidensa kanssa odottanut vuosia, mutta ei taida päästä paikalle, kun toisen polven kimppahevonen American Hero starttaa Vermon jättipalkinnon (150000 euroa) kisassa viikon päästä.

Kanadasta emän vierellä tuotu Pekka Korven kasvatti Arctic America sai ns. FIU-kansallisuuden, koska emä ei ollut Suomeen rekisteröity varsan syntyessä. Tämän lupaavannäköisen mutta ei useimpiin ikäluokkakisoihin Suomessa oikeutetun tammavarsan Janne Korpi osti isältään 2009 kaveriporukkansa kanssa. Tamma oli hieno kuin mikä ja kyvykäskin, mutta vaivat varjostivat menoa.

Pääset tästä kyseisen Arctic American kilpauraan.

Omistajaporukkaan kuuluu ja kuului koulukavereita ja aikuisiän tuttuja. Urheilun maailmasta tutut nimet Mikko Ilonen ja Peetu Piiroinen, jotka ovat jääneet matkan varrella pois kimpasta, sekä mukana jatkava Antti Pihlström. Koulu- tai nuoruuden kavereita ovat taas "Jaajo" Linnonmaa, Joni Saari, Mikko Luukka ja Sebastian Silfverberg. Yhdessä on siis koettu jo monet vaiheet. Arctic American ensimmäisen varsan American Heron jälkeen on tullut varsa joka vuosi, mutta ensi kevänä ei - tamma on nyt tyhjä. Muut ovat kimpan varsoja, mutta yksivuotiaan orivarsan Maharajahista he myivät Rauno "Raku" Asoselle, ja varsa menee Markku Niemisen treeniin.

"Varsat ovat hienoja, niin kuin emänsäkin", Janne Korpi kertoo.

"Kolmevuotias Miss America (i. Express Duo, kuten American Herollakin) on juoksija, mutta sen luonteen kanssa on työtä. Jouduin jättämään Miss American torstaina Bollnäsissä pois. Kokeilin kokolappuja, kun se on ollut laiska, mutta se menikin ihan hallitsemattomaksi, katkoi sekin, ja lopulta piti vain jäädä pois. Nuoremmista ei tiedä vielä muuta, kuin että ne näyttävät ok:lta."

Tässä linkki Arctic American sukuun ja jälkeläisiin.

Nyt on siis kimpan juhlahetki, Derbyfinaali tulossa, mutta Stall Sisulla Tukholman lähellä isänsä tallin filiaalia pyörittävällä Janne Korvella on miettimistä.

"En taida päästä katsomaan finaalia paikanpäälle, koronarajoitukset ovat nyt sellaisia. Vaikka tosiasiassahan saisin sen koronan varmasti helpommin siellä Helsingissä Lauttasaaressa, missä olen aikuisikäni asustanut. Täällä talleilla ei nyt tule törmäiltyä uusiin ihmisiin. Mutta säännöt ovat säännöt."

"Ihan jännä paikka tuo on. Arctic Hero on kehittynyt koko ajan, ja isä-Pekkakin on sanonut, ettei se nyt ihan hirveästi häviä näistä nelivuotiaista kenellekään, jos on kaikki kohdallaan. Ruuna avaa luontaisen lujaa, paikka on hyvä ja se saanee hyvän reissun. Joku vähän isompi palkinto on tuossa ihan realismia. American Herolla on enimmät hyvän hevosen ominaisuudet kyllä hallussaan."

Miten menee Janne Korvella muuten tällä hetkellä?

"Ihan ok. Valmennan 13 Pekan tallin hevosta täällä Sisulla. Ne ovat olleet kipeänä, ja osalla otti aikaa palautua, mutta kohta ne alkavat pärjätä, tai siltä ainakin tuntuu. Torstaiset starttarit olivat ihan ok, vaikka sitä ei tuloksesta näe, paitsi Miss American kuumailut. Ensi keskiviikkona Solvallassa Walk Out on lähinnä se joka voisi jotenkin pärjätä, mutta ehkä tarvitaan tuo startti sillekin. Solvallan läheisyydessä haluaisin jatkaa valmennustoimintaa, siellä kilpailevat Pohjoismaiden parhaat."

Anu Leppänen

J. Korpi kuvattuna Vermon talleilla pari vuotta sitten.