Kovia katsojalukuja keräävällä kanava 26:lla tuutin täydeltä huippuraviurheilua viikonloppuna – myös Finlandia-perjantaina lähetys

Ilouutisia ravijännäreille: Myös perjantaina on Maaseudun Tulevaisuus 26 -kanavalla suora lähetys Vermon tasokkaista tapahtumista.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT 26 -kanavan katsojat pääsevät seuraamaan perjantaina kuinka käy, kun Le Gros Bill ja Antti Teivainen ampaisevat Finlandia-ajoon radalta yksi. Ari Vianderin valmennettavan viereltä kiihdyttää kisan ennakkosuosikki, ruotsalaishirmu Double Exposure.

Perjantaina ja lauantaina nautitaan Vermossa tähtiluokan raviurheilusta. Ensimmäisen kilpailupäivän helmiä ovat Finlandia-ajo ja Erkon Pokaali. Lauantaina ravataan Suuri Suomalainen Derby, Arvid Åvallin TammaDerby, Käpylä Grand Prix ja Tähtisprintteri.

Sekä perjantain että lauantain tapahtumia pääsee seuraamaan MT 26 -kanavalta suorina studiolähetyksinä. Perjantaina lähetysaika on 18.00-22.30, lauantaina 14.15-20.00.

”Poikkeusvuotta kun eletään, halusimme palvella suomalaisia raviharrastajia ja tarjota heille mahdollisuuden seurata yhtä kauden päälähdöistä Finlandia-ajoa kotikatsomoissaan. Asia on nyt arvossaan, kun paikan päälle meneminen on koronan vuoksi normaalia mutkikkaampaa”, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden ja Ravinetin edustaja Jussi Korkia-aho.

Korkia-aho odottaa, että Vermon-lähetykset tulevat naulitsemaan vastaanottimien ääreen suuren yleisön.

”Katsojamäärät ovat kehittyneet tästä keväästä alkaen huimin askelin. Normaalit lauantait keräävät arviolta noin 50 000 – 60 000 katsojaa, isot tapahtumat vielä enemmän. Esimerkiksi Elitloppet-viikonloppuna katsojia arvioitiin olleen yhteensä 150 000. Kuninkuusraveissa tehtiin ennätys, noin 200 000 katsojaa.”

Korkia-aho näkee kanava 26:n merkittävänä tekijänä lajimarkkinoinnin kannalta.

”Tuttavapiiristäni on tullut yllättäviltäkin tahoilta palautetta, että he ovat alkaneet seurata MT 26 -kanavan lähetysten myötä raviurheilua. Katsojaluvut tukevat tätä palautetta. Siellä on uskollinen ja laajentuva joukko seuraamassa jokaista lähetystä”, näkee Korkia-aho.