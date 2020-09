Riordanilla huima viikonloppu: Zarenne Fasilla Finlandiaa - Aetos Kronoksella Derbyä

Terhi Piispa-Helisten

Jerry Riordanilla riittää miettimistä tänä viikonloppuna. Tallin hevosilla ajetaan isosta rahasta molemmilla puolilla Pohjanlahtea.

Yksi Finlandia-ajon monista mielenkiintoisista nimistä on amerikkalaissyntyinen, mutta jo vajaat 30 vuotta Euroopan ravien huipulla vaikuttanut Jerry Riordan. Riordan on jännä tapaus Vermossa perjantai-iltana, vaikkei itse paikalle pääsekään. Viikonloppuna tallistaan on hevonen vielä suuremmankin rahan perässä: Aetos Kronos voisi sunnuntaina Jägersrossa napata Derbystä peräti neljä miljoonaa kruunua. Muutenkin tallilla on vilskettä. Riordanin valmennettavista peräti yhdeksän starttaa Jägersrossa lauantaina ja sunnuntaina. Kaikkiaan Halmstadin valmentajalla on treenilistallaan 47 hevosta.

"Tietenkin Derby on se iso juttu, mutta olisi Finlandiassakin makeaa menestyä", Riordan sanoo.

"En pidä Zarenne Fasin onnistumista mahdottomana, mutta Redénin tamma (Double Exposure) sai turhan hyvän lähtöradan. Me tarvitsisimme nyt kunnon matkavauhdin, mutta eikö suomalaiset osallistujat järjestä sen? Toisaalta tarvitsisimme paikan lähellä kärkeä. Toisaalta Zarenne Fas on paras selästä, mutta toisaalta sen pitäisi päästä vauhtiin heti alusta, muuten se saattaa nukkua koko päivän. Zarenne avaa hyvin olematta maailman kovin starttiraketti. Kuten sanottua, meillä on mahdollisuus, sillä hevonen on hyvä, mutta onnistuminen ei tule automaattisesti, kuten viime startista nähtiin."

"Zarenne on ottanut viime kerran rajun startin (05,7/500 m ja 08,7 kierros johtavan rinnalla) hyvin. Nämä varennelaiset ovat vähän tällaisia, että mitä kovempiin paikkoihin ne joutuvat, sitä paremmin ne menevät. En syytä kuskia (Magnus Djuse). Siinä tuli vähän ristiriitaista viestiä keulahevosen kuskilta, ja lopulta homma meni pieleen. Meidän kengitysseppämme Petri Tarrimaa tuo Zarennen Vermoon starttiin. He lähtivät matkaan juuri äsken (tiistaina)."

Viikonloppu on tallillesi huima. Mitä odotuksia siitä muuten on?

"No derbyvoitto, tietenkin! Onhan siinä vastustakin mm. koko joukkue Robert Berghiltä, mutta meidän hevonenkin on hyvä, enkä tiedä kuinka paljon Berghin hevosille lopulta on hyötyä toisistaan. Kaikilla niistä on eri omistajat, ja kaikki haluaisivat voittaa. Meillä on vähintään yhtä hyvä hevonen, kuin kellä tahansa muulla. Olen oikein toiveikas. Karsintajuoksu oli mahtava numerolla kahdeksan startaten ja viimeiseltä sijalta kiertäen. Aetos on kova, kun se pääsee hajuetäisyydelle voitosta. Se ei lopeta kesken. Viime vuonna loppuvuodesta oli yllättäviä vaikeuksia, kun vaihdoimme kuolainta ja samalla Örjan Kihlström menetti jotenkin otteen oriin kuvioista juuri huonoon aikaan Kriteriumissa. Nyt ei ole mitään ongelmia."

Miltä muilta odotat viikonloppuna menestystä?

"Armour AS (lauantai T75-1) on ehkä paras tipsi, vaikka paikka on taas kehno. Se meinasi tulla yli vastustajista Solvallassa, kun voittaja meni 10 voltista, ja siksi laukkakin. Ori oli vain niin menollaan lopussa, että jalka osui edellä ajavan kärryyn. Nyt tulokset ovat huonompia viime starteissa, mutta hevonen on yhtä hyvä kuin ennenkin. Mystic Mom (75-3) on myös viime tuloksiaan parempi, ja kannattaa huomioida se peleissä. Bordeaux S. (sununtai 75-5) on myös vahva hevonen amatöörilähtöön, ja se voi onnistu. Ruuna oli hyvä kovempia hevosia vastaan viimeksi Derbyn karsinnassa. Muilta viikonlopun hevosilta en odota yhtä paljon, kuin näiltä nimetyiltä."