Tomi Kaminen

Muhkearaaminen Muckelymimmy on yksi ravivuoden raketeista. Jari Aution ja Katja Luoman tamma on ottanut voittonsa leikitellen. Derby-karsinnassa "Mimmi" jäi pussiin Mascate Matchin kantaan.

Ravinetin viikon vieraana hiljattain ollutta Jari Autiota jäi Derbyn karsinnassa kaivelemaan. Hänen Muckelymimmynsä taivalsi johtaneen ja voittaneen Mascate Matchin takana, eikä lopussa löytynyt väylää vapauteen.

”Jos tilaa olisi tullut, Mimmi olisi pykännyt Massista ohi”, Autio lataa empimättä ja jatkaa:

”Voimaa oli tallella, olisi ollut kiva päästä kääntämään. Täytyy lohduttautua sillä, että nyt paukkuja jäi finaalia varten.”

Aution mukaan tamman viimeistelyt ovat sujuneet nuottien mukaan.

”Mimmillä on kaikki hyvin. Just (keskiviikkona) käytin tammaa uimassa. Mitään muutoksia ei Derbyä varten tehdä. Korviakaan ei ole tarkoitus vielä avata.”

Finaaliin Muckelymimmy ampaisee haastavalta kasiradalta.

”Turha siinä on sen suurempia suunnitelmia tehdä. Siellä on kahdentoista kuskin ja kahdentoista hevosen aivot ratkaisuja laatimassa. Muuttujia on sitten niin maan hemmetisti.”

Sen Autio kuitenkin sanoo, ettei Vermoon tulla nöyristelemään.

”Jos peruuttelee, niin lähtö on hävitty. Enkä hevosta laittaisi lainkaan kuljetuskoppiin, jos me häviämään lähdettäisiin, sen verran urheiluhenkinen olen. Tilanteen mukaan tietenkin toimitaan, mutta kun voitosta ajetaan, niin pitäähän sitä uskaltaakin.”

Autio ottaa mielellään vastaan haastajan roolin.

”Paineettomassa tilassa ollaan. Monella tuntuu olevan painetta pytyssä, ja sähköä on ilmassa. Hommat ovat pienestä kiinni finaalissa, ja kaikki on mahdollista”, Autio muotoilee.