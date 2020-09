Päivän ravit: Pikkuprinssin voittaja vs. Pikkupelimannin ykkönen

Gallup

Mikä hevonen vie nimiinsä Suuren Suomalaisen Derbyn? A) American Hero B) Callela Ikaros C) Main Stage D) Always Ready E) Mascate Match F) Piece of Glory G) Skyfall Shine H) Muckelymimmy I) Sahara Peyote J) Morris K) Comway Cotter L) Quickatore