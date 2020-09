Petri Tarrimaa meni hevosten mukana maailman ympäri ja pyöräili takaisin

Maaseudun Tulevaisuus

Pyöräily on myös TalkKarissa pari vuotta sitten esiintyneen kengitysseppä Petri Tarrimaan sydäntä lähellä, kuten kuvasta näkyy.

No ei hän saapunut kirjaimellisesti pyöräillen, eikä ratsastanut maailmalle, mutta melkein. Vuonna 1991 Tarrimaa lähti Jorma Pesoselta Belgiaan ja Hollantiin tallihommiin, ja sillä matkalla mies on edelleen. Vuonna 2000, samalla laivalla Jorma Kontion kanssa, hän muutti Ruotsiin Finlandia-ajon jälkeen. Loppu on historiaa - molemmissa tapauksissa. Naapurimaassa Tarrimaankin elämä on asettunut uomilleen - tai pitäisikö sanoa pyörille. Nyt hän on palannut Vermoon - Finlandia-ajoon tietenkin - Zarenne Fasin, Jerry Riordanin Halmstadissa valmentaman italialaisoriin kanssa.

Ja tuolta Tarrimaa juuri saapuu, polkupyörällä! Hän lainasi pyörää Vermon valmentajalta Tapani Jauholalta käydäkseen hotelliaamiaisella. Toki Halmstadista tultiin hevoskuljetusautolla ja laivalla keskiviikkona. Mutta pyöräily on Tarrimaalle tällä hetkellä todellinen sydemenasia. Esimerkiksi kesäkuussa meni "Tour de Skåne" 514 kilometriä - yhdessä vuorokaudessa!

"Se tulee hullummaksi ja hullummaksi koko ajan", Tarrimaa naureskelee.

"Mutta nyt otin tarkoituksella tämän reissun. On ollut niin kuluttavaa - paljon kengityksiä ja toisaalta kovaa treeniä. Derbyviikonloppu Jägersrossakin olisi ollut kengittäjälle yhtä hulabaloota. Kun mietittiin vaimo-Helin ja Riordanin kanssa, miten saadaan heppa Vermoon, niin lähdin vapaaehtoiseksi. Tämä tuntuu vähän kuin lomalta. Otan aina kaiken mitä teen, aika tosissani, ja tuo pyöräilykin on mennyt yllättävän totiseksi. Parhaan pyöränikin hinnalla saisi jo aika hyvän käytetyn auton. Ja fyysistä kuntoa pitää nostaa tavoitteellisesti, vaikka en ole enää nuori. Olen nousut pyöräilyseurassa jo kilpatasosta alaspäin seuraavaan, aika vakavasti treenaavaan ryhmään. Niitä tasoja on aika monta, ja olen itsekin yllättynyt, miten taso on noussut. Näytän ehkä vähän erilaiselta, kuin sen porukan muut miehet, jotka ovat nuorempia ja aikamoisia kuikeloita kaikki."

Tarrimaa lähti hevosenhoitajaksi tai apuvalmentajaksi, mutta tuli takaisin yhtenä taitavimmista kengityssepistä. Esimerkiksi Finlandiassa sekä Zarennen että Peter Untersteinerin valmennettavan Heart Of Steelin kaviot ovat Tarrimaan käsialaa. Molemmat menevät kisassa ilman kenkiä. Heart Of Steelin takakaviot ovat huonot, ja sille on taakse tehty 'plastaukset', eli muovinen tai lasikuituinen vahvike paljaan kavion alle.

Missä kaikkialla maailmalla olet hevoshommissa kiertänyt ja jo koska tuli perhe mukaan kuvaan?

"Belgiaan lähdettiin silloin -90-luvun alussa. Siinä oli Korpea, Hartikaista ja Moilasta, tunnettuja nimiä. Sitten menin Saksaan Novemberille, isolle hevosenomistajalle. Sieltä niiden hevosten kanssa Italiaan vuodeksi, sitten taas Saksaan ja viimeiset 20 vuotta Ruotsissa - lähes 10 lopusta Halmstadissa. Puoliso Heli löytyi Saksan ajalta ja nyt meillä on 16-vuotias poika, joka meni kaupalliseen lukioon tähtäimessä ekonomin tutkinto ja yhdeksänvuotias tytär, sekä koti pienessä kylässä Kvibillessä Halmstadin lähellä."

"Muut tekevät suunnitelmia, mutta minä en niin hirveästi. Moni siitä ulkomailla työskennelleestä hevosporukasta sanoi, ettei Suomeen enää palaa, mutta melkein kaikki ovat palanneet. Vain minä, joka en sanonut mitään, olen vielä matkalla. Ja toisaalta, alkuun en edes tykännyt kengittämisestä. Se oli vain pakkopullaa lisätyönä siinä muun työn päälle, kun sitä muuta tekemistäkin oli paljon. Mutta vuonna 2000, kun menin Veijo Heiskaselle töihin, siinä vapautui tallin sepän paikka, ja yhtäkkiä se alkoi tuntuakin aika kiinnostavalta. Olen tätä hommaa yrittänyt vähän opiskellakin, ja asiakkaita on tullut lisää ja lisää. Ratsupuolella olisi enemmän rahaa tarjolla, mutta sinne olen tehnyt lähinnä sairaskengityksiä, kun tuntuu, etteivät ne ratsusepät osaa."

"Siellä ratsupuolella kilpahevosilla on samalla tavalla aika tärkeää, että pysyvät terveinä ja että valmennus on säännöllistä. Esimerkiksi viimeisen vuoden olen tehnyt Hennes ja Mauritz -vaateketjun omistajien aika arvokkaan ratsun kavioita, kun sillä oli kaviohalkeama ja ongelmia kavioiden kanssa. Melkein kymmenen vuoden Stig H. Johanssonilla jälkeen 2011 muutimme Halmstadiin. Piti tulla Kari Lähdekorvelle 'eläkevirkaan', mutta toisin kävi. Ostettiin oma talokin. Helille oli töitä, mutta minä jouduin miettimään, että mitä sitä tekisi? Peter Untersteiner pyöräili ohi ja huikkasin, että tarvitsetko seppää? Hän huusi, että ei, mutta viikon päästä tuli kysymään, että onko se tarjous vielä voimassa. Siitä se lähti, ja nyt kengitän hänen sekä Johan Untersteinerin ja Riordanin hevoset, tietenkin. Kaikki kolme ovat tosi hyviä työnantajia, ihan parhaita."

Mitä oppia on jäänyt päälimmäisenä mieleen?

"Olen minä luennolla istunut ja kirjoja lukenut, mutta melkein se käytännön työ ja keskustelut osaavien kengittäjien kanssa ovat opettavaisimpia. Soitellaan paljon esimerkiksi Karl Aikion (Pasi Aikion veli) ja Venäläisen 'Kallenkin' kanssa. Olen oppinut ajattelemaan, ettei pidä korjata vain vahinkoa, vain pitää yrittää korjata itse ongelma. Kavioissa on se ongelma, että ne eivät melkein koskaan kasva optimaaliseen suuntaan, ja pitää yrittä auttaa kaviota kasvamaan parhaalla mahdollisella tavalla."

Miten reissu "matkakaverin" Zarenne Fasin kanssa on mennyt, ja menestyykö se perjantaina?

"Hyvin on mennyt. Jerryn yksi idea on, että pitää tulla oikein ajoissa ja saada hevonen viihtymään. Stora Albyssä käytiin eilen ja hevonen oli monta tuntia tarhassa matkan keskellä. Tämä on lunki kaveri, ja luulen, että se viihtyy Vermossa entistä paremmin, kun vierastalliin tuli juuri (torstaina aamupäivällä) toinen hevonen, ruuna Heart Of Steel. Tarhassa sillä on oikein hyvä olla täällä, kun on muita hevosia näköpiirissä.

"Zarennella on oikein hyvät kaviot, ei mitään ongelmaa ajaa kengittä. Ja Vermon ratahan on kai aika hyvä nykyään? Ihan riittävä hevonen Zarenne varmasti on, mutta miten se pääsee asemiin tuolta ulkoa? Se avaa aika lujaa, mutta niin kai muutkin? Sitten jos mennään ihan hirmukovaa, pitäsi kai olla sisäradalla, jotta voisi pärjätä. Paljon kysymysmerkkejä, mutta ori on tosi kyvykäs - ihan huippuhevonen."

Finlandia-ajo kilpaillaan tänä vuonna perjanta-iltana 4.9. illan 10. lähtönä 75000 euron ykköspalkinnosta ohjelman mukaan kello 21.45.

Finlandia-ajo tulee antenniverkon Maaseudun Tulevaisuuden kanavapaikalta 26 kello 18 alkavassa lähetyksessä. Lauantain Suuri Suomalanen Derby näytetään samalla kanavalla lauantaina kello 14 alkaen.