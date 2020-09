Täällä hallitsemme me

Raviurheilu on pitkien upeiden urien laji, mutta harva on hallinnut yhtä vankalla otteella, kuin Pekka Korpi on tehnyt kotiratansa Vermon toiminnassa koko sen historian ajan.

Riku Niittynen

Jo Vermon pääsisäänkäynnillä käy selväksi, kenen valtakuntaan ollaan astumassa: Pekka Korpi ja Mascate Match.

Onko lauantain Suuressa Suomalaisessa Derbyssä taas Pekka Korven aika? Jos monen toivoma ja kannustama Mascate Match ylittää maalilinjan ensimmäisenä, Korpi on Derbyn ykkönen ohjastajana neljättä kertaa, kun kisaa on ajettu vuodesta 1970. Tammahan on tuhannen osakkeen Ravlliigajoukkue HIFK:n hevonen. Valmentajana hän on jo napannut pokaalin myös neljästi osin eri hevosilla. Joka tapauksessa Korpi on Vermon superviikonlopussa - perjantaina Finlandia-ajo, lauantaina Derby - jälleen kerran todella näkyvässä roolissa.

Pekka Korpi oli pääkaupunkiseudun raviurheilun käännepisteessä näkyvin hahmo, kun Käpylän raviradalta siirryttiin Vermoon loppuvuodesta 1977. Käpylän viimeinen Derby meni Korven ohjastamalle ja Antti Savolaisen valmentamalle Viking Waylle. Vermon ensimmäisen Derbyn Korpi voitti Leo Frostyllä. Lukemattomien muiden suurkilpailuvoittojen jälkeen Korpi, 70, on edelleen ytimessä yhden kaikkien aikojen lupauksista, Mascate Matchin, valmentajana ja rattailla. Kyse on Derbyssä lauantaina taistelusta 150000 euron huikeasta palkinnosta, Suomen suurimmasta ravipalkinnosta.

Korpi on mukana myös tämän perjantai-illan Finlandia-ajossa Hotshot Lucan rattailla, ja monessa muussa kovassa kisassa maan pääradalla perjantain ja lauantain mittaan. Mutta millaisin odotuksin?

"Ainahan sitä jotain odotuksia on, hevoset tuntuvat hyviltä", Pekka Korpi kertoo.

"Tai Mascate Match menee kyllä juuri sitä vauhtia, mitä kuski haluaa, ei enempää. Olen ajanut Derbyä silmälläpitäen vähän pitempiä hiljaisia hiittejä, kolmea kierrosta. Muuten olen koittanut pitää kaiken mahdollisimman samalla tavalla, kuin ennenkin, kun homma on sentään toiminut aika hyvin. Kovimmillaan on ajettu 30-vauhtia tuo kolme kiekkaa, josta 20 viimeinen varvi - ei siis mitään ihmeellistä. Hotshot Luca taas on niin laiska treenaaja, että jos niiden perusteella pitäisi arvata, ei kehtaisi oikein mukaan lähteä. Mutta se on kilpahevonen, ja luotan hyvään panokseen, sitten kun auto irtoaa perjantai-iltana. Ori on jo osoittanut moneen kertaan urallaan kuuluvansa tuollaisiin lähtöihin."

"Mascatella on ominaisuuksia, joilla Derby voidaan voittaa, mutta Laakkosilla on hyvä hevonen (Always Ready) ja muutkin ovat kovia. Ei meidän suosikkien tarvitse paljoa epäonnistua, niin tulevat jo muut voimat esiin. Esimerkiksi meidän tallin toinen hevonen American Hero kehittyy jatkuvasti ja tulee menemään urallaan pitkälle minusta. Ruuna on riski ja fiksu hevonen, jolla on tarpeellisia ominaisuuksia. Se avaa lujaa, paikka on hyvä, ja ei me silläkään kaukana kärjestä olla. Kun nyt molemmat valmennettavat saisivat hyvän suorituksen ja kunnolla tiliä kisasta niin se tekisi minut iloiseksi. Derbyhevosilla mennään samalla varustuksella kuin ennenkin. Tai American Herolla on kokolaput harkinnassa, mutta luultavasti jatketaan kuten ennenkin, kun niin on mennyt hyvin."

Miten käy Hotshot Lucan Finlandiassa?

"Siinä on kovia vastassa, mutta koitetaan parhaamme. Ori avaa ihan hyvin ja paikka on mainio, mutta ei siinä ihan keulaan taida päästä. Jos saisi jonkun paikan kärjen läheltä, niin olisi palkinnoille saumaa. Jos mennään oikein kovaa, pitäisi saada paikka sisäradalta. Ihan mielenkiintoista se on."

Tallista on perjantain ja lauantain lähdöissä yhteensä yhdeksän hevosta startissa. Miltä muilta odotat menestystä?

"I.P. Riimi (perjantai T75-5 ja lauantai T75-1) on varmistumaan päin ja voisi pärjätä erityisesti perjantain keskipitkällä matkalla, jos ravaa. Siinä voisi olla minulle ensi vuodeksi kuningatarkilpaan tamma. Perjantain Loveya Fashion (T75-2) on nyt myös sen tuntuinen, että voisi onnistua, mutta paikka numerolla 12 on mitä on. Se menee nyt kengät jalassa, mikä tuntuu sopivan paremmin. Muuten kaikki jatkavat samalla varustuksella kuin ennenkin. Muilta odotan lähinnä rahasijoja, en sen enempää."

Miten muuten Mascate Matchin omistuksen käy vuodenvaihteen jälkeen, kun raviliiga loppuu ja hevoset huutokaupataan?

"En tosiaankaan tiedä. Siinä on osakkailla jonkinlaista hanketta lunastaa hevonen, sen tiedän, mutta en tarkempaa. Toivoisin tosiaan, että Massi jäisi Suomeen, eikä minulla olisi mitään sitä vastaan, että se jäisi valmennukseenikaan, tietenkään. Onhan kyse ihan poikkeuksellisesta hevosesta. Saatan olla mukana porukassa huutamassa hevosta, mutta mitään ei tietääkseni ole lyöty lukkoon. Kaikkihan riippuu niin monesta asiasta, keitä siellä on huutamassa hevosta, hinnasta jne."

"Minusta Mascate Matchin julkisuutta olisi voitu keskusjärjestöpohjalta hoitaa paremminkin. On vuosikymmenet toivottu uutta Charme Asserdalia, ja tässä nyt on aika hyvä aihio. Sitten on paljon omistajia, raviurheilun ulkopuoleltakin, mutta aika vähän suuri yleisö tietää asiasta vielä. Ja esimerkiksi se, että tamman isoista tuloista merkittävä summa on mennyt ja menee hyväntekeväisyyteen. Siitä ei monikaan ole tietoinen, vaikka siinä varmaan olisi saatavilla aika lailla goodwilliä lajillekin."

Finlandia-ajo ratkaistaan tänä vuonna tänään perjantaina 4.9. Vermon 10. lähdössä (1. palkinto 75000 euroa, lähtöaika ohjelman mukaan kello 21.45). Ravit alkavat kello 18. Derby puolestaan ajetaan lauantaina kello 13.27 alkavissa raveissa. Derby on lähtö 11, joka menee ohjelman mukaan kello 17.50.

Finlandia-ajo tulee antenniverkon Maaseudun Tulevaisuuden kanavapaikalta 26 kello 18 alkavassa lähetyksessä. Lauantain Suuri Suomalanen Derby näytetään samalla kanavalla lauantaina kello 14 alkaen.

Anu Leppänen

Vermon ikoni: Pekka Korpi.