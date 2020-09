MT Ravinetin 3x3 kovaa Finlandia-perjantaille

Terhi Piispa-Helisten

Pakeneeko Iikka Nurmosen ohjastama Next Direction tänään Finlandia-ajossa muilta samaan tyyliin kuin St Michelissä?

Riku Niittynen

1. Next Direction

St Michelissä jo nähtiin, ettei suomalaisia isoja kisoja tänä koronavuonna viedä noin vaan ulkomaille. Next Directionin uusi SE 08,9 oli selvää puhetta, ja valmentaja Timo Hulkkosen mukaan ruuna on vähintään yhtä hyvässä lyönnissä tänäänkin.

2. Finlandia-ajon kiihdytys

Rata-arvonnan jälkeen moni oli valmis lähettämään palkinnot Ruotsiin Double Exposuren mukana. Kuitenkin Le Gros Bill ykkösradalta jälleen ilman kenkiä ja Next Direction, joka Mikkelissä räjäytti täysin pysäyttämättömästi ulkoa keulaan, saattavat tehdä kiihdytyksestä tulisen. Paljonko on 500 metrin väliaika?

3. Vermon uusi ilme

Paikat ovat pääradalla nyt iskussa. Rata on nopea ja hieno, infotaulut kertovat väliajat, tulokset ja muun tärkeän infon "livenä" ja screeni palvelee. Katsotaan, onko kasvojenkohotusonnistunut ja toimiva?

Antti Pylkkänen

1. Double Exposure – Euroopan ehdotonta tammaeliittiä

Finlandia-ajon valovoimainen tähti on Double Exposure. Elegantti tamma on jokapaikanhöylä, joka ei tarvitse keulaa voittaakseen.

Kiihdytys on vallan mielenkiintoinen. Kuinka usein Antti Teivainen on antanut loistavaa hevosta pikamatkalla ohjastaessaan johtopaikan pois? Toki Le Gros Billin pitää ensin saada se keula. Keskeltä rataa tulittaa lentävä leppävirtalainen Next Direction. Odotettavissa on sykähdyttävä Finlandia-ajo, jossa ruuti käryää alusta alkaen.

2. Parvelan Retulle ei löydy pysäyttäjää

Onhan se uskomatonta, että ikäluokkatasolla operoiva hevonen on kyennyt voittamaan 23 kertaa putkeen. Perjantain tehtävä on kuin räätälöity Retulle, eikä oriin kultakaudelle näy loppua. Vaikka voitosta ei saadakaan aikaan matsia, Retun meno on aina ilo silmälle.

3. Knockout Race sopii perjantain palettiin

Vermossa on päällä loistava ja sopivan nuorekas draivi. Paikkoja on tuunattu Superviikonloppua varten, ja takavuosien hevostähdet ovat saaneet sijansa kunniapaikoilta Vermon katsomon julkisivusta.

Lähdössä kolme nähtävä Knockout Race sopii nuorekkaaseen tematiikkaan ja varsinkin perjantai-iltaiseen maisemaan kuin kuplat kuohuviiniin. Tipsinä sanottakoon, että Ronzon Facen räjähtävä kiihtyvyys on voinut unohtua monelta, kun ruunalla on ollut viime aikoina kehnoja lähtöpaikkoja.

Antti Savolainen

1. Finlandia-ajo

Päivän päälähtö vilisee hienoja hevosia ja vauhtia on luvassa alusta loppuun. Suurimmalla mielenkiinnolla odotan Zarenne Fasia, joka on marinoitu kovissa lähdöissä. Italialaisori on saanut heikon lähtöradan, mutta kyydissä on Santtu Raitala ja taustalla valmentajavelho Jerry Riordan. Alkumatka mennään urku auki muiden toimesta ja sen jälkeen vasta alkaakin tapahtua, kun Raitala kääntää reissuun.

2. Parvelan Retu

5–7-vuotiaiden suomenhevosten lähdössä on kova kattaus hyviä hevosia. Niistä kirkkaimpana loistaa poikkeusyksilö Parvelan Retu. 23 voiton putki nykyaikaisessa raviurheilussa on niin kova suoritus, että sen arvon ymmärtää parhaiten vasta vuosien päästä. Silloin orin juoksutyyliä kelaillaan videoilta toisenkin kerran.

3. MT Ravinetin nimikkolähtö Prix Monté Finlandia

Jos tässä ei mennä kovaa koko matka, niin missä sitten?