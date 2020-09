Derbyssä 17 vuoden tauon jälkeen

Nina ja Kari Savolaisen hevonen Morris on yksi 150 000 euron ykköspalkinnon tavoittelijoista.

Ville Toivonen

Nina ja Kari Savolainen ovat pitäneet yhtä jo teinivuosistaan lähtien. Kaksikko tutustui aikanaan, kun Nina alkoi käydä hoitamassa hevosia Karin sedän, ravilegenda Antti Savolaisen tallilla.

Lauantaina Vermossa ajettava lämminveristen Derby on vuoden suuripalkintoisin ravikilpailu Suomessa. 2 640 metrin kilpailuun lähtee 12 Suomessa syntynyttä nelivuotiasta, jotka ovat valikoituneet finaaliin karsintojen kautta. Monille jo karsintoihin osallistuminen on iso asia, ja finaalipaikka Derbyssä on suuresti arvostettu saavutus.

”Saisi näitä vähän useamminkin tulla. Edellisestä kerrasta on 17 vuotta”, Kari Savolainen naurahtaa.

Savolainen on Derbyn finaaliin selvinneen Morriksen valmentaja. Viimeksi Savolaisen tallista oli Derbyssä Viking Quizas, joka oli finaalissaan komeasti toinen.

Kari ja Nina Savolainen pitävät tallia Nurmijärven Raalassa. Heidän tallissaan on yli 30 hevosta, joista valtaosa on täysihoitopaikan vuokranneita asiakkaita. Valmennettavia pariskunnalla on tällä hetkellä neljä.

”Välillä ajohevosia oli enemmänkin, mutta nyt ne ovat selkeästi harrastus. Kun treenattavia oli enemmän, aina tuli sellainen fiilis, että olisi pitänyt ehtiä ja jaksaa tehdä niille jotakin enemmän”, Nina Savolainen kuvailee.

Savolaiset ovat Morriksen osaomistajia. Oriin omistus on jaettu 20 osuuteen, joista Savolaisilla on yhdeksän eli 45 prosenttia. Morris hankittiin omistajakimppa Talli Me ja Morrikselle jo pikkuvarsana.

Morriksen ovat kasvattaneet nurmijärveläiset Karosvuot, jotka ovat Savolaisten ystäviä jo pitkältä ajalta.

Kari Savolainen kertoo Morriksen näyttäneen juoksijan elkeitä heti opetusvaiheessa yksivuotiaana.

”Se on siitä kiva hevonen, että koko ajan se on mennyt vaan paremmin. Ei ole tullut mitään notkahduksia, kun monesti nuorilla kehitykseen kuuluu myös aaltoliikettä.”

Herkkä paikka ovat hengitystiet. Morris kärsii Savolaisten mukaan jonkinlaisesta allergiasta, jonka takia se on altis hengitystieongelmille.

”Kun hengitystiet ovat valmiiksi ärtyneet, se on herkkä saamaan päälle infektioita”, Nina Savolainen toteaa.

Viime aikoina Morriksen hengitystiet ovat olleet rauhalliset.

Ilman kulkua varmistetaan höyryttämällä hevosta sekä ennaltaehkäisevällä lääkityksellä, aina kun lääkityksen varoajat starttien välissä sen sallivat.

Morris on ollut Savolaisten omassa valmennuksessa lähes koko uran ajan. Ainoa katkos oli viime keväänä, kun Morris teki kilpailuvisiitin Ruotsiin. Oriin vakio-ohjastaja Juha Utala lähti omien valmennettaviensa kanssa kilpailemaan länsinaapuriin, kun Suomen ravit olivat koronan takia tauolla, ja myös Morris siirtyi Utalalle. Ruotsista tuli kolme voittoa kolmesta startista.

”Se lähti Ruotsiin tosi hyvässä kunnossa, teki siellä kolme hyvää starttia ja tuli hyvässä kunnossa takaisinkin. Se projekti meni ihan nappiin”, Kari Savolainen summaa.

Derbykarsinnassaan toiseksi sijoittunut Morris pääsee lähtemään finaaliin radalta 10. Kari Savolainen on takarivin paikkaan tyytyväinen.

”Ratavalinta meni meidän kannaltamme optimaalisesti. Kymppirataa parempaa ei olisi voitu millään saada”, hän painottaa.

”Tämä on tasavauhtinen lähtijä, mutta tuolta voi päästä hyvään paikkaan, jos keulapaikkaa vaihdellaan. Finaalissa on tyydyttävä siihen juoksupaikkaan minkä saa, sillä paikka johtavan rinnalla ei taida kuitenkaan olla tarjolla.”

Morris ei kuulu finaalin kuumimpiin suosikeihin, vaan sille ennakoidaan sijoitusta puolenvälin paikkeilla. Savolainen lähtee tavoittelemaan finaalista mahdollisimman hyvää tulosta.

”Parempi pitää olla kuin karsinnassa. Jos Morriksen saisi samanlaiseksi kuin se oli kahdessa edellisessä startissaan, se pystyy varmaan menemään derbymatkan 13,5. Ei tuossa sakissa hirveän monta ole, jotka siihen pystyvät.”

Morriksen hyviin puoliin kuuluu erinomainen kilpailumoraali.

”Se yrittää aina ja on suoritusvarma. Morris puristaa loppuun asti, eikä sillä juurikaan ole niukkoja tappioita. Sillä voi Derbyssä olla isokin merkitys, sillä kun palkinnot ovat niin suuret, jokaisella sijalla on iso vaikutus.”

Morris saa kotiväen kehut luonteestaan. Ori on Savolaisten mukaan valpas mutta erittäin hyväkäytöksinen.