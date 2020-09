Viikon vieras: Pohjoisen porukoiden capo di tutti capi

Haukiputaalainen Rami Koivisto on rakentanut ravureidensa ympärille tällä vuosituhannella kaksikymmentä kimppaa. Porukkahevosille on lohjennut menestystä, mutta myös vastatuuli on tuivertanut.

Rami ja Kirsi Koivisto ylpeänä esittävät: yksi lauantaisen Oulu Express-finaalin ennakkosuosikeista Huisi Hemmo. Kihiseen lahjakkaan pojan omistaa Rami Koiviston kokoama kimppatalli Scuderia Orso Polare.

Kemistä kotoisin olevan Rami Koiviston hevoskipinä alkoi kyteä hänen omien sanojensa mukaan heti synnytyslaitoksella. Ratsastusta hän alkoi harrastaa 7-vuotiaana. Ravipuolelle siirtyminen tapahtui 12-vuotiaana.

Raviurheilu kävi mielessä ammattinakin, mutta lopulta Koivisto päätti, että hevoshommat oli parempi pitää harrastuksena. Nykyään hän toimii NQE Rakennetekniikka Oy:lla avustavana suunnittelijana.

Elämä vei Koiviston Etelä-Suomen kierroksen kautta Oulun liepeille Haukiputaalle. Paluu pohjoiseen tapahtui 2000-luvun alussa. Hevoset ovat kulkeneet Koiviston kintereillä koko hänen taipaleensa ajan.

Palattuaan pohjoiseen, Koivisto alkoi tuumailla, etteivät hänen taloudelliset resurssinsa riitä harrastamaan ravihevosia mielekkäällä tasolla. Tarvittiin kavereita jakamaan kustannuksia – ja myös elämyksiä.

Koivisto otti yhteyttä tunnettuun varsapromoottoriin Martti Ala-Seppälään ja pohjoisen mestarivalmentaja Mauri Jaaraan. Ajatus siirtyi täytäntöön, ja löytyi ensimmäinen kimppahevonen: Valiant Kemp.

Vuonna 2007 syntynyt Valiant Kemp oli juuri sellainen mielekäs hevonen, joita Koivisto kimpoilleen hakee. Ruuna voitti 21 kertaa, ja menestystä lohkesi lauantaitasolta saakka.

”Jos Valiant Kemp ei olisi pärjännyt, niin eihän tässä oltaisi. Mutta se oli niin hyvä hevonen, että kaikki mukana olleet innostuivat. Alkoi tulla uusia ravureita ja uusia omistajia. Touhulle rakentui jatkuvuus. Valiant Kemp on minun elämäni hevonen”, liikuttuu Koivisto.

Lentävä lähtö aiheutti sen, että kimpat täyttyivät ennätysvauhdilla.

”Soitin Maurille, kun hän oli matkalla Kuopion raveihin, että Ala-Seppälä tarjosi tällaista varsaa kuin Anaheim Kemp. Mauri soitti sitten ravien jälkeen, että hänellä olisi kolme halukasta kaveria kimppaan. Sanoin Maurille, että ei mahdu enää, osuudet on jo myyty.”

Koiviston kimppojen standardikoko on kaksikymmentä osuutta.

”Hankimme sellaisia hevosia, millä on mahdollisuudet pärjätä, mutta 20 000 euroa on kattohinta. Siitä on kätevää myydä tonnin siivuja.”

Kimpparavureita on ollut yhteensä kaksikymmentä. Tällä hetkellä Koiviston kimpoilla on omistuksessaan kuusi hevosta: uraansa jäähdyttelevä Anaheim Kemp, Don Juan Sisu, Kasper D.Boko, Gogobet Sisu, Pappappero ja lauantaina Oulu Express-finaalissa kisaava Huisi Hemmo.

Lisäksi Koivisto ja hänen Kirsi-vaimonsa omistavat yhdessä Antti Ojanperän ja Tommi Kärnän kanssa yksivuotiaan Costellon pojan Coolerin.

”Sen emälinjassa oli peräkkäin hyviä asioita: Kamasutra, Kuusysi ja Romantiikka. Pakko oli ostaa”, Koivisto naurahtaa.

”Coolerin emähän on Välähdyksen sisko, joten mielenkiinnolla odotetaan varsan varttumista.”

Koiviston nykyinen vaimo Kirsi löytyi ravipiireistä.

”Järkiavioliitto, saadaan kimppahevosille hieronnat alehintaan”, lohkaisee Koivisto hänen hevoshierojana työskentelevästä vaimostaan.

Keväällä syntyneeseen Pappapperoon (italiaa, tarkoittaa ähäkuttia) liittyy toisenlainen tarina. Sen takana on sadan osakkuuden Haukipudas Horse Club. Koivisto kertoo, että kaikki osuudet on jo myyty, ja mukana on monta kymmentä uutta raviharrastajaa.

”Porukkatapaamisiakin on jo järjestetty. Paikalla on parhaimmillaan ollut neljäkymmentä henkeä. Kirsi päivittää someen ahkerasti osakkaille tietoa, ja pidetään juttu aktiivisena, vaikka kilpavuosiin on vielä aikaa.”

Koivisto täsmentää tiedotuksen merkitystä kimppatalleissa. Hänen mukaansa hiljaisuus on pahinta. Vaikka uutisoitavaa ei olisikaan, viestien pitää kulkea, etteivät osakkaat ala tylsistyä tai pahimmassa tapauksessa epäillä, että hevosella on jotain hätänä eikä sitä kerrota.

”Avoimuus ja rehellisyys, niiden päälle pitää kimpat rakentaa. Jos ja kun tulee huonoja uutisia, täytyy niistäkin sanoa suoraan. Tässä kimpanvetäjän yhteys valmentajaan on ensiarvoisen tärkeä, että se tiedonvälitys tallilta pelaa sataprosenttisesti”, sanoo Koivisto, joka on tehnyt treenareista yhteistyötä Mauri Jaaran, Petteri Joen, Mika Haapakankaan ja Antti Ojanperän kanssa.

Koivisto sanoo, että hevosenomistaminen tarjoaa tunteiden turbulenssia laidasta laitaan.

”Kimpanvetäjänä tähtihetkeni oli, kun Anaheim Kemp voitti vuonna 2015 Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan yllättäjänä. Me kolme ruunaa – Anaheim Kemp, Mauri ja minä – olimme keskenämme reissussa. Lettiäkään emme osanneet hevoselle laittaa. Saarelan Jampan paljusta haettiin vauhtia raveihin.”

Aallonpohjiakin on koettu.

”Synkin yksittäinen muisto on Elitloppet-viikonloppu 2012. Lauantaina Keen Kemp näytti keulassa miljoonalta, mutta pysähtyi loppukurvissa pariin askeleeseen. Startin jälkeen tamma paljastui kipeäksi. Sunnuntaina Valiant Kemp laukkasi viimeisellä takasuoralla.”

”Lähdin kello 22 ajamaan Solvallasta kotiin. Navigaattori näytti matka-ajaksi melkein vuorokauden. Kotona olin aamuseitsemältä. Siinä ei selkiä katseltu.”

Ennen Huisi Hemmon menestystä Koiviston kimpoilla oli laihempi kausi. Meinasiko usko jo mennä?

”Ei oikeasti, niin kauan tätä lajia on harrastanut. Tässä mennään ylös ja alas, ja huonompia vuosia sattuu kohdalle ihan kaikille, jopa Korven Pekalle ja Niemisen Markulle.”

Ottaako kimpanvetäjä itselleen paineita, kun hevoset eivät menesty odotetulla tavalla?

”On sitä tullut joskus valvottuakin pari tuntia näiden asioiden vuoksi, mutta kyllä mää olen oppinut painamaan jutut hautumaan tajunnan takamaille. Nukutun yön jälkeen kaikki näyttää selkeämmältä.”

Koivisto sanoo, että heikomman periodin päätteeksi Huisi Hemmon tuoma manna maistuu entistäkin makeammalta.

”Oulu Express-karsinnan jälkeen tuli kyllä valvottua, mutta hyvällä tavalla, olin niin täpinöissäni varsan juoksusta. Kelasin sitä vain mielessäni.”

Antti Ojanperän valmentama ja Santtu Raitalan ohjastama Huisi Hemmo oli alkuerässään kakkonen, valiovauhdilla loppua viilettäen ja vain Ville Kallelle häviten.

”Lauantaina ollaan korotettuun rahasijaan tyytyväisiä, sekä kimpanvetäjä että valmentaja. Hemmon kanssa tähtäimet ovat tulevaisuudessa, Kriteriumissa ja Derbyssä. Hevosta rakennetaan hiljalleen. Ohjastaja ajattelee asiasta samalla tavalla, ja hän antaa oriille sen mukaisia reissuja.”

Koivisto kuitenkin myöntää, että menestys Oulu Expressissä olisi unelmien täyttymys.

”Onhan se kotiradan perinteinen suurkisa tärkeä paikka. Katsomossa on paljon tuttuja, kannustajia ja ”kateellisia”. Jos menestystä tulee, niin kyllä siitä kimpan kesken ilo otetaan taatusti irti.”

Koivistolla on hevostensa starttipäivinä yksi rutiini, mistä hän pitää kiinni.

”Omia hevosia en ole enää 10-15 vuoteen pelannut, kun kerran tuli karvas laukka loppukaarteessa. Olen taikauskoinen näissä asioissa.”

Huisi Hemmon omistajatalli on Scuderia Orso Polare (jääkarhu). Muutenkin tallinimissä ja hevosissa vilahtelee italian kieltä. Mistä tässä on kyse?

”Rakastan Italiaa. Olin parikymmentä vuotta sitten siellä ensimmäistä kertaa lomalla, ja se tuntui kuin olisin kotiin tullut. Olen opiskellut italian kieltä siitä lähtien.”

”Juhannuksena piti mennä jälleen lomailemaan Italiaan, huvila ja auto olivat vuokrattuina ja paikallinen ravikalenteri tutkittuna. Koronan vuoksi reissu kuitenkin peruuntui. Ikävä on Italiaan.”

Koivisto vaalii entisenä keittiöammattilaisena italialaista ruokakulttuuria.

”Olin kokkina Kemissä kolme vuotta, mutta kädet eivät kestäneet sitä hommaa ja piti vaihtaa alaa. Bravuurini keittiössä on italialainen illallinen: alkuun bruschetta di pomodorini itsetehtyyn leipään, sitten bistecca alla Fiorentinaa ja loppuun tiramisua sekä pistaasijäätelöä”, luettelee pohjoisen kimppojen kummisetä, capo di tutti capi.