Ravinaisten liiton Suomen mestaruus ratkeaa perjantaina

Oulun kaksipäiväiset käynnistyvät perjantain After Work -raveilla. Päivää ryydittävät Ravinaisten liiton SM-lähdöt.

Anna Sulin lähtee puolustamaan perjantaina Ravinaisten liiton Suomen mestaruuttaan. Haastamassa on täydet viisitoista kilpasiskoa.

Suomen ravinaisten liiton SM-osakisat ajetaan Oulun perjantaisten After Work -ravien neljännessä ja viidennessä lähdössä. Molempiin lähtöihin ilmoittautui mukaan 16 hevosta. Ravinaisten liiton hallitseva Suomen mestari Anna Sulin saapuu Äimärautiolle puolustamaan titteliään. Hän edustaa Vermon ravinaisia.

Osakisoissa jaetaan pisteitä skaalalla: 20-16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Hevosen poisjäänti tuo ohjastajalle 7 pistettä.

Suomen ravinaisten liiton jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet mukaan oman edustajansa. Järjestelyvastuun kantaa tänä vuonna Muhoksen Ravinaiset ry. Naisten Suomen mestaruudesta kamppaillaan Oulun Äimärautiolla 40 vuoden tauon jälkeen.

”Näin on. Viimeksi on Oulussa taisteltu Suomen ravinaisten liiton SM-tittelistä vuonna 1980. Ravinaisten liiton Suomen mestaruutta on ajettu vuodesta 1975 lähtien, mukaan mahtuu tosin muutama välivuosi”, valaisee Muhoksen Ravinaisista Piia Kanto.

Kanto kertoo, että Muhoksen Ravinaiset ry on perustettu vuonna 1972. Seuran jokavuotinen voimainponnistus on Äimärautiolla ravattava Muhos-ajo.

”Hieno juttu, että molempiin osalähtöihin tuli mukaan 16 hevosta. Olemme saaneet myös sponsorit innostumaan kisasta, ja jokaiselle ohjastajalle jaetaan tuotekassi."