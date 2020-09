Petri Salmelalla 75-yllätyskortteja ja osuus Amerikan superhevosessa - Timo Lahti uskoo suosikkiinsa

Anu Leppänen

Petri Salmela on kunnostautunut viime aikoina paitsi valmentajana, myös hevosenomistajana USA:ssa.

Petri Salmelalla on Oulu Expressin finaalissa Lara Luca startissa lauantaina, sekä Oulu Grand Prixissä Hesiod ja Cupido Sisu. Hän kertoo kommentit niiden saumoista ja lisäksi taustaa osakkuudestaan kaksivuotiaassa Åke Svanstedtin valmentamasta Captain Coryssä. Ori on ehkä maailman ravuritaivaan kirkkain komeetta tällä hetkellä. Googoo Gaagaan poika on jyrännyt ylivoimaisesti uransa alun lähdöissä ja lienee juuri nyt suosikki voittamaan ensi vuoden The Hambletonianin. Se on voittanut vakuuttavasti kaikki uransa neljä starttia, viimeksi lauantaina Pennsylvania Sire Stakesin finaalin johtavan rinnalta. Tienestit ovat nyt 263564 dollaria ja ennätys 10,6.

"Eikä se ollut lauantaina edes parhaimmillaan", Salmela kertoo.

"Ori oli ollut räkäinen startin jälkeen, ja Åke oli arvioinut, että se oli vain 75-prosenttinen. Meillä on ystäväni Kenneth Liljamaan kanssa vain pienehköt osuudet, ja kimppaa manageroiva Robert Lindström vitsailikin, että seuraavassa hyvän hevosen kimpassa Kenneth saa valita osuuden suuruuden. Captain Corey ei ole lähdössä Kanadaan miljoonan dollarin lähtöön vaan tähtää loppukaudella Breeders Crowniin."

Tuleeko Oulun hevosilla saalista?

"Hyviltä ne tuntuvat kaikki. Hesiod ja Cupido Sisu (T75-5) voivat yllättää. Hesiod tuli loppua 08:aa Bergsåkerissa (kaksi viimeistä starttia puuttuvat Suomen tulosrivistä), mutta niin tulivat muutkin. Cupido on ollut kesän Torniossa uintitreenissä. Se parantaa takuulla paljonkin saatuaan startin alle. Don Williams voi olla liian kova, mutta sen takana on tasaista, ja varoitan että meidän kumpikin hevonen voi yllättää."

"Lara Lucan kaviot olivat liian liukkaat Teivon vähän karsintapäivää löysemmälle radalle, ja tuli laukka. Se oli hyvä Oulussa, Pekka Korven ja Markku Niemisen valmennettavat voivat olla liian kovia, mutta meidänkin on hyvä, eikä ihan ulkona, jos ajetaan oikein reippaasti matkalla. Se treenaa tosi makeasti. Meille Oulu Express olisi ihan hyvä kisa, kun vaikutamme täällä pohjoisessa, mutta viime vuosina ei ole ollut tallissa Suomessa syntyneitä varsoja. Nyt on taas muutamia, joten niille tämä on vaihtoehto."

Timo Lahden tallista on 75:ssä startissa vain yksi, mutta Pitch Perfect (T75-2) on kierroksen isoimpia suosikeita.

"Hyvältä Pitch Perfect tuntuu, ja kyllä tässä kisassa aika lähellä pitäisi olla", Lahti arvioi.

"Tamma on kyvykäs sarjoihinsa, ja kuski Santtu Raitala on tykännyt siitä koko ajan. Kauden alku meni pitkäksi, kun tamma kaatui tarhassa, ja siitä toipuminen kesti. Ravi ei meinannut tulla kohdilleen, mutta toipuihan se sitten lopulta. Viitosrata ei ole iso ongelma, kun ei ole juoksuratoja. Mietin vetopalloja ensimmäistä kertaa, sillä isälle Ikaros Leaderille se oli toimiva varustus. Sen kokeilu jäänee myöhempään kuitenkin ehkä."

"Ikaros Leader oli meidän hevonen ja alkuun huippulupaava, mutta vaivat katkaisivat kehityksen. Se kuoli startin jälkeen Kuopiossa traagisesti 2014 vain vähän Pitch Perfectin alkuunpanon jälkeen ja jälkeläisiä tuli kaikkiaan viisi. Tämän tamman perusteella ori olisi voinut olla vaikka periyttäjä. Pitch Perfect on niitä hevosia, jotka hämäävät. Ei arvaa kuinka lujaa mennään ellei katso kellosta. Tallissa on kahdeksan hevosta. Opetuksessa olevat vuotiaat eivät taida näkyä vielä listalla. Kolmevuotias Conway Hallin tytär Paris Håll ja nelivuotias Vieskerin poika Vakkari tulevat pian koelähtöön ja aloittavatkin. Ne tuntuvat aika mukavilta juoksijoilta molemmat. Vaimo ja tytär auttelevat tallissa muilta töiltään. Tytär on kampaamoyrittäjä."

Oulun lauantain T75-jackpotravit (75000 euroa ekstraa täysosumille) alkavat kello 13.30. T75 menee kiinni 15.20.

Ville Toivonen

Timo Lahti valmentaa Ylivieskassa kahdeksaa hevosta.