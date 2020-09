Toivosen tallin varsamäärä kiihtyi suunnitellusta nollasta kahteen Ypäjällä hetkessä

Ville Toivonen

Kaisa Toivonen työn touhussa. Ypäjältä perjantaina tuli hankittua lisää työsarkaa.

Kaisa Toivosella ja miehellään Villellä on nimittäin meneillään pari muutakin varsaprojektia. Pariskunnan kimppavarsoina ovat jo Graceful Swampin kesällinen täyssisko Comely Swamp sekä vuotias Forever First Lady (i. RC Royalty ja e. Finalize, jonka siskosta Run On The Bankista on kriteriumvoittaja Run For Royalty, myös RC Royaltysta). Perjantain jälkeen on siis kaksi projektia lisää.

"Ei ollut tarkoitusta eikä tarvetta lisävarsoihin", painottaa Kaisa Toivonen.

"Ville liisasi Finalizen, ja siitä tuli aikanaan tuo RC Royalty-varsa. Huutokaupassa oltiin, mutta olin sillä mielellä, että ellei jotain jota todella haluan, ilmaannu oikeaan hintaan, niin ei varmasti osteta. Callela Beta (tamma, i. Explosive Matter, hinta 11500e+alv.) oli sitten ihan täydellinen viisasta päätä myöten. En löytänyt kerta kaikkiaan mitään huomautettavaa. Callela Ursula (tamma, i. Maharajah, 11000e) tuli suvun takia. En olettanut sen jäävän meidän rahoille sopivaksi. Sillä on parin sentin ylipurenta, joka saattoi karkoittaa jonkun ostajan. Hevonen oli pyöreässä kunnossa, joten kyllä se ravintoa saa hyvin. Siskolla kuulemma on samanlainen purenta, eikä ongelmia ole ollut, joten uskalsin ostaa."

Mitkä ovat varsojen suunnitelmat?

"Ne ovat nyt kesävarsaa lukuunottamatta Hannu Kamppurilla opetettavana - samoin RC Royaltyn tytär. Rata on paras paikka opetella. Niistä syntyy ja on syntynyt erisuuruisia kimppoja. Ursulasta tehdään 50 osuuden porukka vähän seuraavaksi askeleeksi raviliigakimpoista eteenpäin. Betaan tulee 10 osuutta. Forever First Ladyssä on jo olemassa neljän kimppa ja Comely Swampissa 10 osuutta, joista yhdeksän on jo myyty."

Mitä talliin kuuluu muuten?

"BWT Divine (Tammaderbyn kakkonen) on tärkeä hevonen. Sitä saa kiittää, että motivaationi on säilynyt korkealla. Se starttaa ensimmäistä kertaa urallaan lyhyellä matkalla Mikkelissä lauantaina. Varmaan tamma juoksee vielä ensi kauden ainakin. Tai en ole yhtään puhunut omistajan kanssa asiasta, mutta hevonen itsehän sen myös ratkaisee. Kurjana puolena on vain, että sukulaiset eivät pääse nyt raveihin, kuten oli suunniteltu. Heitä näkee muutenkin harmillisen vähän. Villieläimellä päätettiin, että ei tähdätä kriteriumkarsintoihin. Vauhtia ei ole tarpeeksi. Ihan hyvää kuuluu. Vihdin tallin pito kävi vain liian raskaaksi, kun ajoin sinne melkein tunnin suuntaansa ja tein melkein kaiken itse kuitenkin. Nyt ollaan taas oltu jo jonkun aikaa vaan täällä kotona Abramsbyssä (Kirkkonummella)."