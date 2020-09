Veera Vekola viihtyy hevosten ja ihmisten seurassa

Nuori naisohjastaja antaa uskoa monelle aloittelijalle. Poneista on ollut iso apu omalla uralla.

Antti Savolainen

Veera Vekolan oma Frozen A.F. voitti viime viikko sitten Oulussa. Seuraava startti on sunnuntaina Ylivieskassa. ”Pikku-Mikko” on Vekolalle tärkeä ja mieluinen hevonen, jonka käytöstä hän kehuu.

Veera Vekola kuvailee itseään hevosalan puoliammattilaiseksi. 23-vuotias kruunupyyläinen hieroo hevosia, valmentaa yhteensä kuutta omaa ja asiakkaiden ravihevosta sekä ajaa kilpaa aina tilaisuuden tullen.

Toinen työ hänellä on Kaustisen Raviopiston asuntolaohjaajana. Aamut ja aamupäivät kuluvat raviradan lähellä sijaitsevalla Pirjo Miettusen tallilla, josta hän on vuokrannut karsinapaikkoja hevosilleen. Iltapäivällä työ vaihtuu radan kupeeseen asuntolaan opiskelijoiden pariin.

”Tykkään aivan hirveästi työstä nuorten parissa. Tällä hetkellä tällainen työyhdistelmä ihmisten ja hevosten parissa tuntuu juuri oikealta. Teen myös nuorisoalan tutkintoa tässä samalla.”

Vekola kuvailee, että tärkeintä nuorten kanssa työskentelyssä on läsnäolo.

”Minun kanssani voi olla helpompi jutella joistain asioista kuin vaikka opettajien. Teemme yhdessä erilaisia juttuja: leivomme vaikka pullaa, käymme keilaamassa tai kuntosalilla. Salia muuten suosittelen kaikille hevosihmisille.”

Yli 500 ravilähtöä ohjastanut Vekola toivoo olevansa myös rohkaiseva esimerkki ravikoulun opiskelijoille.

”Että myös nuori ohjastaja, ja vielä nainen, voi päästä ajamaan kilpaa ja urallaan eteenpäin.”

Veera Vekola on tietoisesti halunnut pitää hevosten rinnalla myös muita töitä. Hän seurustelee Victor Björkrothin kanssa, joka valmentaa muutamaa ravuria ja kiertää kengittämässä lähinnä Keski-Pohjanmaalla.

”Kuusi–seitsemän hevosta on tähän tilanteeseen ihan sopiva määrä. Teen kaiken pääasiassa itse, mutta olen saanut apua myös ravikoulun tytöiltä, erityisesti Ida Huhtalalta ja Taru Jukkolalta. Lisäksi Victor kengittää ison osan hevosistani. Yksi tärkeä apu on Pekka Visuri. Hän käy välillä taivuttelemassa hevosia, jos niillä on vaivoja ja neuvoo, mistä kohtaa pitää pliistrata ja mitä paikkaa treenillä vahvistaa.”

Vekola ajaa aikuisilla valmennettavillaan hiittiä kahdesti viikossa. Varsoilla ajokertoja on useampia ja vauhdit hiljaisempia. Tallin hevoset ovat tällä hetkellä lämminverisiä, mutta Vekola ei kaihda suomenhevosiakaan.

Seinäjoella syntynyt Vekola sai alkuopit hevosten pariin mummolassaan Ilmajoella. Sedällä ja tädillä oli siellä ravureita, joiden ohjiin hänkin pääsi. Lukion jälkeen hän valmensi vuoden verran hevosia Seinäjoen raviradalla. Sen jälkeen olivat vuorossa hevoshierojan opinnot Kaustisella.

”Hevoset ovat tosi hienoja eläimiä, mutta myös ihmiset niiden hevosten takana ovat mukavaa porukkaa. Mielestäni kaikki ovat ravien parissa samalla viivalla, tasa-arvoisia. Ja kaikki ovat ystävällisiä, vaikka välillä kilpaillaan tiukastikin.”

Veera Vekola on ajanut urallaan hieman yli 500 ravilähtöä. Niistä noin kolmannes on monté- eli raviratsastuslähtöjä.

Ensimmäisen kerran Vekola ajoi kilpaa 10-vuotiaana ponilla. Kaikkiaan hänelle ehti kertyä 33 starttia poneilla ennen siirtymistä hevosiin. Oman shetlanninponin hän sai 10-vuotiaana.

Poneilla kilpailemisesta on ollut paljon apua matkalla isojen hevosten ohjiin.

”Varsinkin oma russponini oli niin hankala ajaa, että sen kanssa oppi paljon. Poneilla kilvanajon kuviot tulivat tutuiksi ja hevosiin oli luontevaa siirtyä 16-vuotiaana.”

Vekola ajaa kilpaa pääasiassa Pohjoisen ravialueen radoilla. Itseään hän kuvailee voitontahtoiseksi ohjastajaksi. Kokemuksen myötä hän arvioi oppineensa lukemaan lähtöjen tapahtumia koko ajan paremmin.

”Jos joku hevonen painaa reippaasti ohjille, niin en tietysti jaksa pidellä sitä yhtä paljon kuin isokokoiset miehet. Siitä voi olla kuitenkin etua joidenkin hevosten kanssa, sillä jotkut oikein innostuvat siitä ja menevät reippaasti koko matkan. Varmaan kuvittelevat päässeensä karkuun”, Vekola myhäilee.

