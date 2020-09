Uutisviikko minuutissa: Mikkeli ilman yleisöä - Lähdekorpi lähti

Anu Leppänen

Ravien harrastajana tunnettu maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (arkistokuvassa) kertoi viime viikolla hyviä uutisia hevosharrastajille koskien valtion ensi vuoden budjettia.

Lähdetään käymään viime viikon 38 uutissatoa läpi siltä varalta, että jotain on livahtanut ohi silmien tai korvien.

MAANANTAI 14.9.

Viikon alku toi uutisia hevosten tallinvaihdoksista, uutta tuli:

Mikkelin superlauantai-ravit joutuivat liipasimelle, kun Etelä-Savon viranomaiset ilmoittivat, ettei yli 50 hengen yleisötilaisuuksia saa alkaneella viikolla järjestää:

TIISTAI 15.9.

Seuraavana aamuna tuli ainakin jonkin verran huojentava uutinen Mikkelin lauantain ravien kohtalosta:

Suomen kovimpiin tammoihin kuuluva Callela Lisbeth joutui lopettamaan kilpailemisen:

KESKIVIIKKO 16.9.

Hallituksen suunnalta ja budjettiasioista tuli lupaavaa tietoa hevosalan rahoituksen kannalta:

Keski-Euroopan ravimaista tuli kielteisiä kantoja kahteen keskeiseen raviurheiluasiaan:

Keskiviikkoillan ravistudiossa loppuillassa tapahtui yllättävä käänne, joka muodostui yhdeksi loppuviikon puheenaiheista:

TORSTAI 17.9.

Kohuvalmentaja Alessandro Gocciadoro on hankkimassa valmentajalisenssiä Ruotsiin.

Ranskaan valmennukseen siirtynyt suomalaisori valloitti Pariisin - hevosella on myös suomalainen hoitaja:

PERJANTAI 18.9.

Ruotsin kylmäverikuningas Jan-Olov Persson otti kantaa suomenhevosen mahdollisuuksiin kilpailla muissa Pohjoismaissa sekä kylmäverijalostukseen:

Ravien televisioinnista tuli hyvä uutinen:

LAUANTAI 19.9.

Superlauantai toteutui kuin toteutuikin ohjelman mukaisesti, ja kovaa mentiin kahdella paikkakunnalla:

SUNNUNTAI 20.9.

The Red Milen jokasyksyiset vauhtiviikot ovat alullaan Lexingtonissa Kentuckyssä. Sunnuntain Kentucky Sire Stakesien finaalipäivä (125000 dollarin ykköspalkinnot kahdeksassa eri kategoriassa kaksi- ja kolmevuotiaille ravureille ja peitsareille) oli kovaa menoa, ja ison rahan voittajien joukossa oli suomalaisväriäkin. Kemppi Stablen ja Steve Stewartin kasvattama ori Venerate (Love You) jäi kilometriajassa vain kymmenyksen Walnerin 2016 tekemästä kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien ME-tuloksesta 09,4. Veneraten emä Peaceful Kemp (Muscle Hill) on hambovoittaja Trixtonin täyssisko, eli sen emä on Emilie Cas EL.

Ranskasta tuli suomalaismenestystä pyhänäkin:

