Päivän ravit: Varsat vauhtiin - edessä on kihelmöivä Kriterium-karsintailta

Tiistai on yksi syksyn suurista päivistä. Kriterium-karsinnoissa nähdään kattavat läpileikkaukset nelivuotiaiden suomenhevosten ja kolmevuotiaiden lämminveristen ikäluokista.

Terhi Piispa-Helisten

Uransa mahtavasti avannut Maurizo on ehtinyt juhlia jo kahden klassisen ikäluokkalähdön täysosumaa. Seppo Suurosen suojatti vei voitot Pikkupelimannissa ja Oulu Expressissä. Tiistaina oriilla edessään on Kriteriumin alkuerä.

Suomenhevosten puolella Kriteriumin finaalipilettiä ovat hakemassa Oulu Expressin kärkipari Maurizo - Huisi Hemmo, ikäluokan ykkösnimen titteliä tiukasti tavoitteleva Ville Kalle, pikkuprinssi Kinderi ja keskiviikkona voitolla viimeistellyt Briljantti Buugi.

Lämminveristen lähdöissä mennään Reino Palomäen helmen An-Dorran, tappiottoman Road To Hillin sekä Ruotsista saapuvien erinomaista osaamista esittäneiden Sahara Jaeburnin ja BWT Falconin johdolla.

Kaikissa Kriterium-karsintalähdöissä (lähdöt 2-8) on Kaksari-pelissä tarjolla 1 000 euron bonukset.

Teivon Toto65-ilta käyntiin kello 18.

Axevallan Toto64-pelissä on jackpotia 175 759 euroa. Rivin pankki on päätöskohteen tammalupaus Ahura Mazda Font, joka on vienyt uransa kahdeksasta kisastaan seitsemän nimiinsä.

Axevallan Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.00-22.30.