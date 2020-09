Lassic Point muutti Meri-Lappiin

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Väkevästi vääntävä Lassic Point on polkenut parhaimmillaan täyden matkan auton takaa 12,9-vauhdilla läpi. Tähänastisen uran arvokkain ykkössija tuli Nousijadivisioonafinaalista.

10-vuotias Lassic Point on menestynyt urallaan lauantaitasolla saakka. Ruunan statistiikka käsittää 79 starttia, ja näistä 12 on päättynyt voittoon. Muita totosijoja on kertynyt 15 kappaletta. Lassic Pointin voittosumma on päälle 38 000 euroa.

Ruunaa ovat valmentaneet sen kilpauran aikana Heli Viisterä, Matias Salo ja Kaisa Tupamäki-Kukkamo.

”Lassic Point muutti Keminmaalle viikonloppuna. Matka sujui ongelmitta, ja ruuna on kotiutunut hyvin. Kyseessä on hieno ja vahva hevonen. Mielenkiintoista nähdä, miten ruuna menee sunnuntain startissa”, kertoo Lassic Pointin uusi osaomistaja ja valmentaja Henri Mäkinen.

Lassic Point kilpailee sunnuntaina Tornion Laivakankaan kauden pää- ja päätösravien kuudennessa lähdössä Niko Jokelan ohjastamana.

Henri Mäkinen edustaa raviurheilijakunnan nuorempaa polvea. 23-vuotias keminmaalainen opiskelee Lapin ammattikorkeakoulussa liiketaloutta.

”Tarkoitus olisi valmistua vuoden vaihteen tienoilla.”

Mäkisen kotitallissa on kolme hevosta; kaksi kilpuria ja yksi kantava siitostamma.

”Olen enemmän suomenhevosihmisiä, mutta Ruotsin rajan läheisyydessä on pakko olla kiinnostunut myös lämminverisistä.”

Raviurheilua Mäkinen sanoo harrastaneensa kymmenen vuotta.

”Tällä hetkellä laji on tarkoituskin pitää harrastuksena. Käytännön raviurheilun ohella olen niin aktiivisesti mukana kuin vain pystyn kotiratani Tornion toiminnassa.”

Mitkä ovat liiketaloutta opiskelevan nuoren teesit raviurheilun tulevaisuuden turvaksi?

”Mielestäni lajia on nyt jos koskaan tärkeää kehittää ja brändätä katsoen tulevaisuuteen. Laji tarvitsee kipeästi nuoria ja uusia harrastajia säilyttääkseen asemansa. Tämän vuoksi nuorisotoimintaa tulisi tukea enemmän, jotta radat voisivat panostaa tälle sektorille paremmin.”