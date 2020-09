Nora Viljanen on työskennellyt hevosten kanssa kolmella eri mantereella

Nora Viljasen albumi

Nora Viljanen ja oma hevonen Out To Play, joka on menestynyt hienosti Australian lähdöissä.

"Kotonahan meillä on ollut aina hevosia, mutta olen jo nuoresta pitäen halunnut nähdä maailmaa, ja lähdin jo 16-vuotiaana puoleksi vuodeksi Timo Nurmokselle Ruotsiin töihin, mutta palasin sen jälkeen Suomeen lukio-opintojeni pariin. Minulla oli kuitenkin niin hyvä rehtori lukiossa, että sain olla pitempiä pätkiä poissa koulusta, ja niinpä pääsin lähtemään töihin jenkkeihin Jim Oscarssonille, ja siellä minulla olikin passina muuan Nuncio sen kaksivuotiskaudella”, aloittaa Nora kertomuksen työhistoriastaan.

"Sain suoritettua lukion kunnialla loppuun saaden ylioppilaslakin ja todistuksen. Lukion jälkeen suuntasin uudestaan ulkomaille, ja olin kolmisen vuotta Stefan Melanderilla hevosenhoitajana. Ruotsin vuosien jälkeen halusin kokeilla jotakin ihan uutta, ja niinpä suuntasinkin Australiaan hevosenhoitajaksi Tonkin Stewart Racingin palvelukseen. Nelisen vuotta siellä sitten vierähtikin ennen kuin palasin takaisin Ruotsiin, jossa olen ollut Kolgjinilla hevosenhoitajana tämän vuoden huhtikuusta lähtien” kertaa Nora viimeisimmät työpaikkansa.

Nora kertoo, että Kolgjinilla on hyvä työskennellä

”Kolgjinin perhe on todella mukava työnantaja, meillä on melko vapaat työajat, ja työskentelemme itsenäisesti. Tärkeintä on, että työt tulee tehtyä hyvin. Suurelle yleisölle on muodostunut ehkä hieman erilainen kuva Kolgjinin perheestä kuin he todellisuudessa ovat. Eiväthän he luonnollisesti mahdu aivan samaan muottiin kuin perusruotsalainen perhe, mutta eikö ole ihan hyvä, että meillä on värikkäitä persoonia raviurheilussa”, hymähtää Nora.

Australialainen raviurheilu on suomalaisille raviharrastajille ehkä hieman tuntemattomampi osa-alue.

"Australiassa on laukka-, ravi- ja peitsarilähtöjä. Tallilla, jossa olin töissä, oli sekä ravureita että peitsareita. Australiassa raviurheilu on painottunut paljon nuoriin hevosiin. Kaksivuotiaille maksetaan suuremmat palkinnot kuin kolme- ja neljävuotiaille, ja näinpä valmentajat panostavat luonnollisesti paljon varsalähtöihin” kertoo Nora australialaisen raviurheilun perusteista.

"Useasti iltaraveissakin on tavalliset ykköset 5 000 dollarin tasolla, ja useissa osavaltioissa hevoset saavat bonuksia, jos esimerkiksi voittavat ensimmäisen lähtönsä syntymäosavaltiossaan ennen tiettyä ikävuotta. Systeemi eroaa aika paljon esimerkiksi Pohjoismaisesta kilpailutoiminnasta."

"Toinen erikoisuus on se, että voittaja tienaa suhteessa enemmän palkintorahoja kuin muut palkintosijat. Ikäluokkalähdöissä on kauttaaltaan hyvät palkinnot, ja minunkin oma Out To Play tienasi nuorten hevosten lähdöistä suurin piirtein 140 000 dollaria."

Hevosenhoitajan toimenkuva on erilainen Australiassa kuin mihin täällä pohjoisessa on totuttu.

"Australiassa hevosenhoitajien työt ovat organisoitu hyvin eri tavalla kuin Pohjoismaissa. Siellä ei hevosenhoitajilla ole omia passeja, vaan työntekijät ovat jaettu periaatteessa kahteen ryhmään. Niihin, jotka ajavat hevosia, ja loput huoltavat ja hoitavat hevosia. Minusta tällainen systeemi on kuitenkin hiukan tehdasmainen, ja pidän enemmän siitä mihin olen tottunut Pohjoismaissa. Jenkeissä olin Jim Oscarssonilla, ja hänellä oli kuitenkin melko pohjoismainen systeemi amerikkalaisilla vivahteilla."

"Tietyllä tapaa houkuttaisi poimia parhaat käytännöt jokaisesta työpaikastani ja kokeilla siipiään itsenäisenä valmentajana. Mutta on se maasta riippumatta hankalaa saada hevosia valmennukseen aloittelevana valmentajana, jos sinulla ei ole tukenasi satsaavia omistajia. Jos ottaisin äitini tyttönimen Rosimon käyttööni, saisi ainakin ilmaista huomiota Suomessa valmentajana ollessaan, ” nauraa Nora.

"Rosimon Kari on läheistä sukua äidilleni Minna Rosimolle ja Toivo Rosimo oli äitini isoisä. Kyllähän tämä kiinnostus ravihevosiin tulee jo verenperintönä. Onhan tässä jaksettava vielä monta vuotta tehdä töitä raviurheilun parissa, jos aikoo saavuttaa Karin työkokemuksen. Hattua pitää nostaa hänelle, että jaksaa painaa hommia vuodesta toiseen säilyttäen tason. Derbykakkonen ja karsintavoitto Kriteriumissa on kovaa valuuttaa”, kehuu Nora sukulaismies Kari Rosimoa.

Äiti ja tytär ovat tyttären mukaan samasta muotista.

"Meillä oli Suomessa vuosituhannen alkupuolella hyviä starttihevosia Suomessa, joita äitini valmensi amatöörilisenssillä. Ride Out Well, Ultimate Dream, Napoleon Nova sekä Zazak Betzei olivat niistä parhaiten menneitä. Mutta nythän äitini ei ole ollut useampaan vuoteen Suomessa, sillä me taidamme olla äitini kanssa vähän samankaltaisia levottomia sieluja,” naurahtaa Nora.

"Emme viihdy pitkään samassa paikassa, vaan haluamme nähdä ja kokea uusia asioita. Äitini oli minua ennen täällä Kolgjinilla hevosenhoitajana, oltuaan sitä ennen Liljendahlin Reijolla. Paraikaa hän on Hunterton Farmilla Yhdysvalloissa töissä valmistelemassa yksivuotiaita varsoja syksyn huutokauppoihin”, kertoo Nora äitinsä kuulumisia.

Tulevaisuus voi kuljettaa Noran taas jonnekin päin maailmaa.

"Viihdyn hyvin Ruotsissa, mutta voi olla, että jossakin vaiheessa vaihdan taas asuinmaata. Onko se sitten takaisin Australian, jenkkeihin tai vaikkapa Suomeen, sen saa aika näyttää."

"Se että uskalsin lähteä maailmalle nuorempana on antanut elämälleni paljon, ja kielitaito on karttunut tosi paljon. Puhun periaatteessa suomea, englantia ja ruotsia kotikielinä ja olen hankkinut tosi laajan kontaktiverkoston, josta ei ole koskaan haittaa”, toteaa Nora tulevaisuuden suunnitelmistaan ja saamastaan elämänkokemuksesta haastattelutuokion päätteeksi.