Salon tallissa menijöitä ja tulijoita

Menestysvalmentaja Matias Salon tallissa on ollut liikennettä molempiin suuntiin. Lähtijöitä ovat olleet kokeneet ruunat Farzad Boko ja Pajas Face, tulijoissa löytyy sekä starttihevosia että varsa.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Matias Salon talliin on tullut mielenkiintoisia starttihevosia Norjasta ja Ruotsista. Lisäksi iittiläinen lähtee viemään kaksivuotiasta Skål På Den Sakenia eteenpäin.

Tänään on uutisoitu, että Farzad Boko ja Pajas Face ovat muuttaneet Matias Salolta Etelä-Pohjanmaalle. Iittiläisen talliin ei kuitenkaan jäänyt tyhjiä karsinoita. Siitä pitävät huolen norjalainen Loveyou Hangover, joka saapui Salolle elokuun lopulla, ja Reijo Liljendahlilta Suomeen siirtyvä 4-vuotias Stonecapes Superb (voittosumma 480 800 kruunua).

Tallin vahvuuteen liittyi myös kaksivuotias Brad de Veluwen poika Skål På Den Saken. Kyseessä on voitokkaan ruotsalaisen voimanpesän On Holdin Suomessa syntynyt pikkuveli. On Hold muistetaan viiden vuoden takaisena Örebro Intn'l:n voittajana. Skål På Den Saken muutti Salolle Timo Korvenheimolta.

Skål På Den Saken on kokeneemmista hevosistaan tunnetun Salon tallin nuorin jäsen.

”Hyvä, että tallissa on vaihtuvuutta. Koetetaan aina funtsia uusia kuvioita. Uskon, että sekä Pajas Face että Farzad Boko ovat uusiin ympyröihinsä pärjääviä menijöitä”, Matias Salo sanoo.