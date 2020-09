Hietasen tallin uusien vahvistusten kuulumiset: "Talveen tähdätään kummallakin"

Ville Toivonen

Hannu Hietanen on saanut uusia mielenkiintoisia treenattavia.

Uusina vahvistuksina tulleet ruuna Kevinin Tähti, 6, siirtyi Antti Ojanperältä ja kuningatarkisapaikkaakin tavoitellut Vuvuzela, 10, Seppo Suuroselta.

"Tekijämiehiltä tulivat, joten tuskin mitään ihmeitä voi keksiä", Hietanen miettii.

"Kummallakin on jostain syystä, ehkä vauhtien rahoittumisen vuoksi, mennyt paremmin talvisin, ja sitä vuodenaikaa kohti taas mennään. Hyvin kiinnostavia nämä toki ovat, mutta tuskin treenaamalla parantavat. Jos kuitenkin oikein loksahtaa kohdilleen, tiedä vaikka mihin kisoihin vielä pääsisi. Koitetaan vain ajaa tätä meidän normitreeniä porukassa ja toisten takana. Tiedä vaikka jotain rauhoittumista tapahtuisi. Se on toiminut esimerkiksi eilen Killerillä voittaneella Tuutingilla, joka on rentoutunut ja menee nyt aika hyvin ravia."

Onko uusissa tulokkaissa tapahtunut omistajanvaihdoksia?

"Ei tietääkseni. Kevinin Tähti on Pesiskimpan ja Vuvuzela myös isomman kimppatallin omistama, kuten ennenkin."

Mikä on meininki muuten Hietasen tallissa?

"Ihan hyvä. Loppuviikko on vähän rauhallisempaa, mutta Oulun pyhän Mega-Kullalta ainakin odotellaan menestystä. Se on aloittanut oikein lupaavasti. Joriini jäi Torniossa kakkoseksi, mutta ei kai siinä suurta vikaa ollut, kaverillakin oli vain hyvä (Vaellus). Tunnen sen vastustajan ja tiedän aika kovaksi."

Tästä pääset Vuvuzelan kilpailutietoihin.

Tästä pääset Kevinin Tähteen.

Vuvuzelan siirrosta kertoi ensimmäisenä Hevosurheilu (linkki).