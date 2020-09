Päivän ravit: Vermossa sokeri pohjalla - Jägersrossa kanuunaluokan kaksivuotiaita

Anu Leppänen

Joko nyt, Julmin? Esa Heikkisen huippukuntoon treenaama ori hakee Vermon illan päätöslähdössä kauden avausykköstään.

Vermon keskiviikkoinen Toto65-kierros päättyy mielenkiintoiseen suomenhevosten keskipitkän matkan matsiin. Voimansa pistävät puntariin Pilvenmäki Maratonin mestari Tuviker, tallia vaihtanut ja tauolta tuleva Veeran Poika, kuninkuuskisakävijä Pauhis ja vimmatusti vuoden avausvoittoaan jahtaava Julmin.

Muiden kohteiden taistelupareja ovat Perusliksa ja Suomessa debytoiva Pöylefanten, Favör Då ja Runaway Nina, BWT Ellospank ja Shining Armor, Immersive Workout ja Emil von Bentz sekä One Who Run ja Zumu de la Vega.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Jägersrossa ravattava 2-vuotiaiden Breeders' Course -finaali on yksi Pohjoismaisen raviviikon kliimakseista. Kisassa iskevät yhteen heti uriensa alkutaipaleilla haamumailivauhtia tykittäneet Chipper Kronos ja Good Vibes sekä niiden kykenevät haastajat. Kyseessä on Xpress-pelin kolmas kohde.

Jägersron ja Solvallan Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:ssä studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Jari Haanniemi, Lauri Hyvönen ja Tapio Hoikka. Juontajana toimii Jere Törmänen.